Еврокомиссия работает над документом, который может продлить беспошлинный режим для Украины еще на год. Впрочем, как минимум пять государств-членов Евросоюза выступают за введение "усиленных защитных механизмов", подобных тарифным квотам, для украинского сахара, мяса птицы и яиц.

Эту инициативу активно поддерживает фермерское лобби, а также еврокомиссары и крупнейшая партия в Европарламенте. Что предусматривает новое предложение от Еврокомиссии, какие дебаты ведутся в Брюсселе и чего ожидает Украина – узнавала корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Еврокомиссия разделилась: кто выступает за введение новых ограничений?

Генеральный директорат по торговле Еврокомиссии готовит предложение о продлении беспошлинного режима для Украины еще на один год. И хотя действие прошлого документа истекает 5 июня 2024 года, в ЕС решили принять решение сейчас, чтобы получить поддержку от фермеров перед выборами в Европарламент, которые состоятся 6 – 9 июня.

Кроме того, причиной активной подготовки нового предложения стало обращение пяти государств-членов в ЕК с просьбой совсем отменить беспошлинный режим на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Важно! За введение импортных пошлин выступают Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия. Евросоюз ввел беспошлинный режим с Украиной в июне 2022 года после начала полномасштабного вторжения России, чтобы поддержать украинскую экономику.

В Еврокомиссии взгляды по продлению беспошлинного тарифа разделились. Главные дебаты ведутся вокруг "усиленных защитных механизмов", которые будут функционировать подобно тарифным квотам.

Польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский представил предложения, отвечающие требованиям польского правительства. Он предлагает расширить список товаров с возможностью ограниченного импорта, туда могут войти мясо птицы, сахар и яйца.

Импорт сахара из Украины был увеличен с 20 000 тонн в 2021 году, когда тарифная квота составляла 20 000 тонн, в 2022 году – 148 000 тонн, а в 2023 году – около 450 000 тонн, что является значительным увеличением. И это вызывает обеспокоенность фермеров, а затем и производителей сахара в Европейском Союзе,

– аргументировал еврокомиссар.

После заседания Совета сельского хозяйства ЕС Войцеховский заявил, что ЕС должен иметь инструмент для "быстрого реагирования", а именно – ограничение импорта украинской продукции в случае серьезных рыночных потрясений.

Аналитическое издание AgroFacts пишет, что проект текста, рассматриваемый в ЕК, предусматривает введение "защитных механизмов" в течение месяца после достижения критического импортного объема. По данным СМИ, во время закрытого заседания Еврокомиссии Войцеховский предлагал установить границу для возможного импорта украинских товаров, а именно мяса птицы, яиц и сахара по среднегодовому показателю 2021 – 2023 годов. То есть этот лимит будет предусматривать импорт ниже базового уровня 2023 года.

Предыдущий проект предусматривает введение защитного механизма по просьбе одной страны, и его будет утверждать только Еврокомиссия. Это ускорит начало действия так называемых альтернативных квот, поскольку не потребует согласия всех стран Евросоюза.

По предварительному проекту решения, зерновые товары, которые раньше блокировали пять государств-членов ЕС, исключены из списка "защитных механизмов". Хотя в Еврокомиссии рассматривают дополнительные меры, например, гарантии транзита или подтверждение места назначения зерновых товаров.

Politico сообщает, что главными сторонниками полной либерализации торговли с Украиной остаются президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Еврокомиссар Домбровскис уже комментировал предложения, которые есть на столе переговоров. По его словам, в Брюсселе принимают во внимание обеспокоенность европейских фермеров, но учитывают и продолжение поддержки для Украины.

Мы должны учесть чувствительность сельскохозяйственных секторов, особенно в соседних странах, которые больше всего пострадали. Поэтому мы ищем лучшие способы сделать это, включая возможность иметь гарантии не только в случае беспокойства в целом на рынке ЕС, но и в одном государстве-члене или нескольких,

– заявил представитель ЕК.

В политических кругах Брюсселя говорят, что в Еврокомиссия действительно разделилась, а предложение Войцеховского поддерживают:

еврокомиссар внутреннего рынка Тьерри Бретон;

Адина-Иоанна Велян, еврокомиссар по вопросам транспорта;

Имлиана Иванова, еврокомиссар по вопросам образования и культуры;

Оливер Вархели, еврокомиссар по вопросам соседства;

Хелена Далли, еврокомиссар по вопросам равенства.

Помимо государств-членов ЕС, в Еврокомиссию обратилась и самая большая группа в Европарламенте – Европейская народная партия. Традиционно благосклонная к Киеву ЕНП просит ЕК ввести "автономные торговые меры" к украинским товарам и обеспечить защиту европейских фермеров. Накануне европейских выборов политики пытаются получить поддержку электората, хотя говорят, что "готовность оказать помощь Украине не подлежит обсуждению".

В письме лидеры ЕНП отметили, что объемы поставок украинской продукции, которые были предусмотрены для третьих стран, приводят к перебоям на рынках Евросоюза. Отметим, что недобросовестная конкуренция стала одной из причин масштабных протестов фермеров в Европе.

Заметьте! Фермеры возмущены чрезмерным импортом украинской продукции, которая давит на европейские цены, хотя не отвечает стандартам ЕС. В то же время фермеры из стран Евросоюза обязаны соблюдать все стандарты, что делает их товары значительно дороже.

В своем письме к Еврокомиссии депутаты ЕНП предложили создать пороговые значения, после превышения которых Киев должен направить экспорт в третьи страны. Они подчеркивают, что для Украины крайне важно сохранять присутствие и на этих рынках, чтобы не допустить распространения российского влияния.

Для будущего восстановления Украины также важно сохранить доступ к экспортным рынкам третьих стран и не допустить чрезмерной зависимости от экспорта из ЕС. Более того, эти рынки в третьих странах могут быть оккупированы Россией, что приведет к дальнейшей экономической и политической напряженности,

– говорится в письме.

Фермерское лобби атакует Еврокомиссию

Аграрное лобби является одним из сильнейших лобби в Евросоюзе, которое отстаивает интересы европейских фермеров. В то время пока Еврокомиссия готовит предложение для продления беспошлинного режима с Украиной, лобби "атакуют" письмами и обращениями Генеральный директорат ЕК по вопросам торговли.

Первой публично в Еврокомиссию обратилась группа из шести ассоциаций, которые представляют производители сахара, мяса птицы, яиц и зерновых и масличных товаров. Они призвали ЕК "найти конструктивные решения по преодолению последствий либерализации торговли".

Кстати! Помимо улучшения логистики и транзита в третьи страны, европейские ассоциации просят Брюссель проследить за тем, чтобы поступающие на внутренний рынок продукты отвечали необходимым стандартам Евросоюза. Другие требования, изложенные в письме, совпадают с предложениями, которые в Еврокомиссии объявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

Вместе со странами Восточной Европы за введение "защитных механизмов", которые будут действовать наподобие квот, выступают и компании из Австрии и Франции. В частности, эти страны обеспокоены ростом импорта украинского сахара.

Генеральный директор австрийского пищевого концерта Agrana Штефан Бюттнер говорит, что украинский сахар вызвал "значительные потери" для прибыли компании. Он отметил, что до введения беспошлинного тарифа Украина могла экспортировать 20 тысяч тонн сахара в год. По прогнозам, в течение 2023 – 2024 финансового года Украина будет продавать в ЕС примерно 700 тысяч тонн сахара. Бюттнер предлагает установить квоту в размере 200 тысяч тонн в год.

Это (большие объемы беспошлинного импорта сахара из Украины в ЕС – 24 Канал) значительная потеря для нас, потому что мы потеряли значительный объем продаж, а также потеряли маржу и имеем более высокие затраты на хранение,

– заявил он.

За введение новых квот выступает и руководитель крупнейшего французского производителя сахара Tereos Оливье Ледук. По его словам, дальнейший рост импорта украинского сахара может грозить сельскохозяйственной промышленности в будущем.

Происходит настоящее изменение парадигмы и очень сильное влияние на европейские потоки, которые являются следствием отказа властей установить квоту на украинский сахар,

– сказал Оливье Ледук.

Украинский сахар: оправданы ли квоты?

В Еврокомиссию обратился Комитет европейских потребителей сахара с призывами не вводить квоты на украинский сахар. Ассоциация объясняет свои требования тем, что на самом деле Евросоюз имеет структурный дефицит сахара в течение нескольких лет.

Даже несмотря на резкий рост импорта сахара из Украины, в ЕС все еще наблюдается дефицит этого жизненно важного сырья для сильных экспортных отраслей, таких как кондитерская и хлебобулочная продукция,

– говорится в письме.

В своем обращении они приводят цифры: сейчас европейские потребители сахара зависят от импорта, чтобы восполнить годовой дефицит в 2 – 3,5 раза миллионов тонн между спросом и предложением ЕС. По их данным, украинский сахар составляет всего 16% от всего сахара, закупаемого ЕС .

Аналитик Центра европейской политики в Брюсселе Светлана Таран в комментарии 24 Каналу подтвердила, что доля украинского сахара среди общего импорта Евросоюза не является доминирующей.

Даже если экспорт нашего сахара вырос за эти два года, все равно он составляет где-то 22% от общего сахарного импорта ЕС, поскольку они закупают этот товар не только в Украине. То есть примерно 75% – это сахар из других стран,

– объяснила Светлана Таран.

Эксперт говорит, что в приграничных странах, которые просят вернуть квоты, доля украинского сахара может быть выше и достигать более 50% от общего импорта.

Защитный механизм уже существует в действующем документе

Аналитик Светлана Таран говорит, что государства-члены выступают за создание правового механизма, который бы предусматривал возможность вводить защитные меры, когда действительно есть доказательства о значительном ущербе для местных производителей. Впрочем, эксперт отмечает, что данный механизм уже существует в регуляции ЕК, которая продолжила беспошлинную торговлю с Украиной в прошлом году.

В этой регуляции уже предусмотрено, что Еврокомиссия проводит постоянный мониторинг торговых потоков из Украины и их влияние на производителей ЕС. И если они видят большой вред и есть соответствующие данные, то ЕК имеет право на введение защитных мер,

– говорит аналитик.

Эксперт предполагает, что таким образом европейские фермеры давят на Еврокомиссию начать соответствующее расследование и активизировать эти защитные меры. Светлана Таран говорит, что Еврокомиссия должна проводить расследование и может ограничить украинский экспорт только при наличии оснований.

Не надо перечеркивать всю беспошлинную торговлю, потому что было отменено 36 тарифных квот. Если 1 – 2 позиции попадут под ограничение, то это не будет иметь большого влияния,

– говорит эксперт.

Аналитик отмечает, что если Еврокомиссия будет идти на уступки государств-членов ЕС, то не исключено, что список "ограниченных товаров" может расширяться.

Украина готова к переговорам с соседями

В то время пока в Еврокомиссии готовят финальный текст предложения, в Киеве говорят, что ожидают продолжения торгового безвиза с ЕС. По словам вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Украины Ольги Стефанишиной, пока ни одного эмбарго на украинские товары нет. В настоящее время Киев полностью контролирует экспортные операции в соседних странах.

На самом деле, это абсолютно политический процесс того, что мы видим в этих странах. Более того, в условиях, когда они получают субсидии, а Украина страдает, скажем так, от последствий этих ограничений,

– сказала министр.

Торговый представитель Украины Тарас Качка тоже говорит, что Евросоюз должен продлить торговый безвиз. По его словам, после приостановки действия квот и таможенных пошлин в 2022 году торговля уже стабилизировалась.

Он уверен, что в текущем году экспорт сельскохозяйственной продукции со стороны Украины не будет расти, но и вообще может снизиться. Качка добавил, что Киев открыт к переговорам с государствами-членами ЕС, которые говорят о возможных рисках от украинских товаров.

Грубо говоря, мы свой потенциал, которого боятся отдельные страны ЕС, раскрыли, поэтому не будет дальше оснований говорить, что мы еще прыгнем в наращивании экспорта, как в 2022 году в целом и в 2023 году частично по некоторым товарам. Уже торговля более или менее стабилизирована, и это позволяет сказать, что, смотрите, мы где-то на каком-то уже гармоничном уровне,

– сказал Тарас Качка.

Урок истории: польские фермеры забыли, как сами страдали от европейских ограничений

Беспошлинный режим стал для Украины своеобразной частью евроинтеграции на фоне получения статуса кандидата на вступление в ЕС и начала переговоров.

После 20 лет со времени вступления Польши в Евросоюз польские фермеры требуют от Украины того, что от них требовали Германия Франция и другие страны Евросоюза. Когда Варшава была на активном треке вступления в ЕС, фермеры западной Европы потребовали запретить польские продукты и ограничить их количество на внутреннем рынке ЕС.

Кроме того, общие беспокойства фермеров относительно расширения ЕС, как и 20 лет назад, остаются неизменными. В частности, в 2000 году Западная Европа переживала относительно будущего Совместной аграрной политики ЕС, которая оказывает финансовую помощь европейским фермерам, из-за огромного сельскохозяйственного сектора Польши.

К лету мы представим дорожную карту на размышлениях о том, как Евросоюз будет эффективно функционировать после расширения. Есть некоторые вопросы относительно внутренних политик Евросоюза, платежей, распределения бюджетов и ресурсов, а также процессов принятия решений,

– заверил высокопоставленный европейский дипломат.

Обратите внимание! Такие же дискуссии по Украине ведутся и в ЕС. Впрочем, внутри ЕС к расширению уже начали готовиться.