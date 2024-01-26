Как отмечает Bloomberg, Европейская комиссия аргументирует такое решение тем, что даже страны, наиболее зависящие от российских поставок, смогут найти альтернативные источники снабжения при прекращении поставок. В частности, говорится об Австрии и Словакии.

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Транзит российского газа через Украину не будет продолжаться

В американском информагентстве сообщили, что Еврокомиссия провела предварительный анализ потенциальных сценариев, которые могут возникнуть в результате расторжения транзитного соглашения. Среди них – моделирование мощностей других трубопроводов, таких как "Турецкий поток", чтобы помочь компенсировать любой дефицит.

По данным источников Bloomberg, Еврокомиссия обсудит этот вопрос со странами-членами в феврале, прежде чем официально представить план министрам энергетики на встрече в Брюсселе 4 марта.

Один из собеседников признал, что для стран и компаний, имеющие контракты на период после 2024 года, все еще могут существовать способы обеспечить поставки газа через Украину.

Одним из вариантов заключается в том, чтобы Россия поставляла газ на украинскую границу, а затем субъект ЕС заключал соглашение с оператором газотранспортной системы Киева о транспортировке сырья в Австрию, Словакии или Чехии,

– говорится в материале издания.

Указывается, что именно три вышеупомянутых государства наиболее зависимы от поставок из Москвы.

"Газпром" может обойти запрет

На днях Украина отрицала вероятность пересмотра транзитного соглашения с Россией после заявления скандального премьер-министра Словакии Роберта Фицо о такой возможности.

Впрочем, даже несмотря на отсутствие принятия нового соглашения существует риск того, что "Газпром" сохранит поставки для желающих покупателей из ЕС, забронировав краткосрочные мощности в Украине. Это опция, которой российская компания может воспользоваться через соответствующие аукционы.

После начала полномасштабной войны ЕС дал ясно понять, что государства-члены должны стремиться снизить свою газовую зависимость от Москвы. В то же время осуществлять это не прибегая к санкциям против страны-агрессорки, которая является вторым крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа после США.

Все же Украина до сих пор остается ключевым маршрутом транспортировки газа, даже несмотря на это, что с мая 2022 года фактические потоки транзитного трубопровода составляют менее 40% от законтрактованных объемов.

Отметим, что ранее издание Bloomberg сообщало, что сейчас страны Европы ищут альтернативные энергоисточники. В частности, увеличивается количество солнечных батарей и ветряных труб.