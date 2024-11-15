Что влияет на курс валюты

В октябре был зафиксирован исторический рекорд по спросу на валюту среди населения – 1,27 миллиарда долларов, рассказал для 24 Каналу финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Кроме того, в октябре были высокие расходы НБУ на валютные интервенции – 3,4 миллиарда долларов.

Среди других причин: снижение поступлений от трудовых мигрантов и IT-сектора, а также значительное инфляционное давление. В октябре инфляция составила 9,7% годовых – самый высокий уровень за 15 месяцев.

С другой стороны, есть ожидаемые поступления от международных партнеров в виде помощи и кредитов на сумму 15 миллиардов долларов. Таким образом, давление на гривну с одной стороны, и имеющиеся ресурсы для стабилизации рынка с другой.

Андрей Шевчишин Руководитель аналитического отдела в Forex Club Итак, мы остаемся в условиях политики управляемой гибкости Нацбанка. И именно Нацбанк решает, использовать ли резервы на сдерживание курса, чтобы сдерживать инфляционные ожидания, или ослаблять гривну под давлением спроса.

Как может вырасти курс

Учитывая рыночные факторы, можно ожидать девальвацию гривны. Моделирование и расчеты также указывают на ослабление национальной валюты.

Заметьте! Поэтому эксперт прогнозирует, что до конца года курс может достичь уровня 42-43 гривны за доллар.

Однако в рамках валютных ограничений и контроля со стороны регулятора, развитие ситуации будет зависеть от решений, принятых им.