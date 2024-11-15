Що впливає на курс валюти

В жовтні було зафіксовано історичний рекорд щодо попиту на валюту серед населення – 1,27 мільярда доларів, розповів для 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Читайте також Торгові відносини між США та Європою: що чекає на податки на імпорт

Крім того, в жовтні були високі витрати НБУ на валютні інтервенції – 3,4 мільярда доларів.

Серед інших причин: зниження надходжень від трудових мігрантів та IT-сектора, а також значний інфляційний тиск. У жовтні інфляція склала 9,7% річних – найвищий рівень за 15 місяців.

З іншого боку, є очікувані надходження від міжнародних партнерів у вигляді допомоги та кредитів на суму 15 мільярдів доларів. Таким чином, тиск на гривню з одного боку, і наявні ресурси для стабілізації ринку з іншого.

Андрій Шевчишин Керівник аналітичного відділу в Forex Club Отже, ми залишаємось в умовах політики керованої гнучкості Нацбанку. Й саме Нацбанк вирішує, чи використовувати резерви на стримування курсу, щоб стримувати інфляційні очікування, чи послабляти гривню під тиском попиту.

Як може зрости курс

З огляду на ринкові фактори, можна очікувати девальвацію гривні. Моделювання та розрахунки також вказують на ослаблення національної валюти.

Зауважте! Тому експерт прогнозує, що до кінця року курс може досягти рівня 42-43 гривні за долар.

Однак у рамках валютних обмежень та контролю з боку регулятора, розвиток ситуації буде залежати від рішень, прийнятих ним.