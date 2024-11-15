Чи зміняться відносини США та Європи

Для 24 Каналу економіст Олег Гетман пояснив, що майбутні економічні рішення в США після перемоги Дональда Трампа на виборах можуть вплинути на всі світові економіки. Крім того, Гетман додає, що найбільше проблем у цій ситуації матиме саме Китай.

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Нагадуємо! Перемога Дональда Трампа на виборах цьогоріч може призвести до введення мит не лише на азійські товари, але й на європейські. Фактично таку політику Трампа можна було передбачити, адже ще за першої каденції він вів "торгові війни" з Китаєм, впроваджуючи податки на їхні товари.

Очікується, що після інавгурації Трампа у 2025 році, мито на китайські товари буде на рівні до 100%. Водночас для європейських товарів спочатку говорилося про 20%, а тепер про 10%.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Слід зауважити, що ніякої катастрофи не станеться. Втім, в будь-якому випадку можливі зміни зменшать певну частку європейських експортів до Сполучених Штатів.

Як розповідає Гетман, перемовини між Європою та США наразі тривають. Крім того, є чутки, що європейці можуть збільшити закупівлю американського скрапленого газу, натомість американці не вводитимуть мито на їхні товари.