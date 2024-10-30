В конце октября президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 7 февраля 2025 года. Так что для украинцев остаются актуальными вопросы бронирования, отсрочек от военной службы, выезда военнообязанных за границу.

В ближайшее время планируется призыв в армию 160 000 человек. Это должно повысить уровень укомплектованности воинских частей до 85%, сообщил 29 октября в Верховной Раде секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. Он отметил, что в целом в Силы обороны уже было призвано более миллиона украинцев, и дополнительный набор позволит укомплектовать воинские части до 85% и обеспечить надежную обороноспособность страны в условиях текущей ситуации на фронте.

24 Канал собрал главное о том, какой будет мобилизация в ноябре 2024 года – что изменится и кого будут касаться изменения в мобилизации.

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Будет ли мобилизация до 25 лет

В октябре советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что на Владимира Зеленского оказывается "давление" со стороны американских политиков – как демократов, так и республиканцев – относительно мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. По мнению Лещенко, американцы аргументируют это тем, что во времена войны во Вьетнаме США призывали к службе с 19 лет. Однако Зеленский не поддается такому давлению.

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко также выразил поддержку по снижению призывного возраста. По его словам, армии не хватает молодых людей, поэтому мобилизацию можно начинать, если не с 18, то с 20 лет. В то же время 9 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект 11379-д, который запрещает мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что, хотя "официального запроса нет", представители республиканцев и демократов в США действительно поднимали вопрос снижения мобилизационного возраста.

Министр обороны Украины Рустем Умеров также подтвердил, что союзники поднимали вопрос снижения возраста призыва, поскольку хотят понять, почему Украина не мобилизует людей от 18 до 25. Однако сейчас мобилизация продолжается по закону. Президент Зеленский отметил, что вводить изменения в мобилизационный возраст сейчас "опасно".

Соломия Бобровская, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, заявила в комментарии 24 Каналу, что слухи о снижении мобилизационного возраста не соответствуют действительности – это не обсуждается на комитете.

Это не имеет воплощения ни в одном законопроекте, о снижении мобилизационного возраста никто не подавал – ни депутаты, ни Генштаб, ни Министерство обороны. Эти вещи безосновательны, они подогреваются время от времени, такой дискуссии в парламенте нет. Это можно услышать только исключительно в разговорах с военными, но вопрос снижения возраста мобилизации никогда не звучал как требование, скорее – как замечание о лучшем физическом состоянии более молодых людей. Но это не законодательная инициатива,

– заверила Соломия Бобровская.

Обратите внимание! Хотя Верховная Рада отменила мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет, некоторые категории все же могут присоединиться к рядам Сил обороны. Это:



– те, кто прошел срочную службу в мирное время;

– те, кто закончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность.



В остальных случаях мужчины в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизоваться по собственному желанию.

Будет ли бронирование в ноябре и кого будут бронировать

В октябре бронирование военнообязанных в Украине замедлилось. Президент Зеленский возмутился ростом количества забронированных – до 1,5 миллиона человек. Поэтому Кабмин до 15 ноября 2024 года приостановил действие определенных положений по определению критически важных предприятий.

В воскресенье, 20 октября, стало известно о приостановлении сервиса бронирования через портал "Дия". Это произошло из-за аудита забронированных военнообязанных.

Услуга временно закрыта. До 15 ноября будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о восстановлении сервиса, поэтому следите за обновлениями,

– сообщается при попытке воспользоваться сервисом бронирования.

В конце октября правительство частично возобновило процедуру бронирования – Кабмин принял постановление, по которому предприятия и учреждения повторно проверят на статус критичности. Его либо подтвердят, либо отменят.

Работники компаний или организаций, которые получили бронирование до 31 мая 2024 года, смогут без проблем продлить срок его на аналогичный срок.

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Критерии, которые дают возможность бизнесу или организации получить критический статус, варьируются: от уплаты налогов до уровня прибыли. Бронирование до 100 процентов сотрудников сейчас имеют исполнители грантовых проектов по заказу партнеров.

Согласно новому постановлению правительства, по результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:

о несоответствии предприятия, учреждения, организации критериям, указанным в пункте 2 этих критериев и порядка, а также отменяет их статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям, указанным в пункте 2 этих критериев и порядка, и определения их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Будет ли экономическое бронирование в Украине

В 2024 году в Украине много говорили об экономическом бронировании. ГРечь идет о возможности получить бронирование благодаря уплате определенной суммы налога или сбора или же получить бронирование, имея определенный уровень зарплаты.

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11 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты об экономическом бронировании, инициированные председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой. В них предусматривались такие условия экономического бронирования, как:

повышенный военный сбор в 20 400 гривен ежемесячно за работника;

или же бронирование по уровню официальной зарплаты более 36 336 гривен;

а также комбинированная модель с уровнем зарплаты 36 336 гривен для наемного работника и 20 400 гривен военного сбора для ФЛП.

В правительстве также озвучили принцип "воюй или работай", который повторяет слова президента Зеленского. В парламенте до недавних пор считали, что экономическое бронирование введут до конца 2024 года.

Однако 18 октября в эфире телемарафона президент Зеленский заявил, что экономическое бронирование в Украине еще не введено, потому что это сложный вопрос.

Те модели, которые показывали мне, не совсем справедливы. Здесь сложно выбирать одну профессию, не выбирать другую. Должны быть другие критерии. Критерием должна быть не профессия... Военные боятся, что из-за этого будет недостаточно новых сил. Бизнес по-другому относится. Если это будет, то какие критерии? Чтобы не было так, что говорится только о бизнесе с большими доходами. А как насчет среднего, малого бизнеса? Поэтому, мне кажется, здесь пока баланса нет, нельзя просто шашками махать,

– заявил президент.

Зеленский отметил, что уже определен список профессий, от которых зависит работа критической инфраструктуры и без которых не может выжить украинская армия. Относительно других профессий – это сложный вопрос, найти для этого баланс очень непросто, считает президент.

По данным NV, со 100% до 70 – 90% сократят количество забронированных в военной промышленности и энергетике. А военные администрации смогут отказывать бизнесу в критическом статусе.

Будут ли штрафовать за неявку по повестке в ноябре

Закон о мобилизации, вступивший в силу в мае 2024 года, предусматривает штрафы для военнообязанных в размере от 17 000 до 25 000 гривен за ряд нарушений: игнорирование повесток, необновленные военно-учетные данные, нарушение воинского учета.

Повестки по новому закону формируются через реестр "Оберег" с наложенной электронной подписью начальника ТЦК и СП и направляются Укрпочтой военнообязанным.

25 октября Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в первом чтении законопроект №12093, который предлагает упростить механизм привлечения к ответственности уклонистов по статьям 210 и 210-1 КУоАП – за нарушение воинского учета и мобилизационного законодательства. Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета".

Основные изменения следующие:

Заочный штраф без протокола : в случае возврата вызова ТЦК с отметкой о невручении или отказе в получении можно сразу вынести постановление о штрафе, минуя протокол. Если лицо не явилось без уважительной причины, ТЦК может наложить штраф заочно.

: в случае возврата вызова ТЦК с отметкой о невручении или отказе в получении можно сразу вынести постановление о штрафе, минуя протокол. Если лицо не явилось без уважительной причины, ТЦК может наложить штраф заочно. Реестр "Оберег" как доказательство : данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" могут использоваться как доказательство. Это должно облегчить подтверждение фактов невыполнения учетных обязательств.

: данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег" могут использоваться как доказательство. Это должно облегчить подтверждение фактов невыполнения учетных обязательств. Место рассмотрения дела: дела по статьям 210 и 210-1 КУоАП могут рассматриваться по месту воинского учета лица или по месту выявления правонарушения.

дела по статьям 210 и 210-1 КУоАП могут рассматриваться по месту воинского учета лица или по месту выявления правонарушения. Принудительное исполнение штрафов: если штраф не уплачен в течение 30 дней с момента вступления постановления в законную силу, он подлежит принудительному взысканию. ТЦК и СП сможет передать постановление исполнителю для ареста счетов и других мер принуждения.

Документ также предлагает скидку в 50% на штраф для уклонистов, если они добровольно признают нарушение и оплатят штраф, налагаемый ТЦК и СП.

По данным комитета, в 2024 году более 6 миллионов военнообязанных граждан не обновили свои контакты – номер телефона, электронную почту и адрес проживания, хотя это требовал закон о мобилизации.

Как будут искать уклонистов в ноябре

Министр обороны Рустем Умеров 28 октября анонсировал изменения в цифровизацию оборонной сферы для более "справедливого и эффективного" процесса призыва на службу в армию.



Речь идет об усилении воинского учета и отслеживании нарушений законодательства. Кабмин утвердил изменения, по которым ТЦК и СП, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться данными через электронную систему. Это позволит правоохранителям быстро и эффективно получать информацию о нарушителях и доставлять их в ТЦК или соответствующие органы, утверждает министр обороны.

Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной. Новые правила также усилят нашу обороноспособность, делая армию сильнее, а военный учет – более прозрачным,

– отметил министр.

Как можно будет оформить отсрочку от мобилизации в ноябре

Отсрочка от мобилизации является одной из самых запрашиваемых функций от пользователей приложения Резерв+, рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Уже в ближайшее время Минобороны планирует запустить три типа отсрочек в Резерв+. Как отмечалось ранее, новая функция появится в приложение примерно в ноябре.

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По словам Черногоренко, сначала отсрочка в Резерв+ появится для многодетных родителей, студентов дневной формы обучения и аспирантов, а также лиц с инвалидностью.

Мы выбрали эти категории, учитывая сенситивность, учитывая массовость этих услуг, учитывая то, что в принципе в Резерв+ есть амбиция стать полноценной, аналогичной точкой входа с ТЦК,

– отметила заместитель главы Минобороны.

Военнообязанный сможет выбрать, как он хочет "осуществить визит" – офлайн в ТЦК или онлайн через приложение Резерв+.

"Именно поэтому в ближайшее время мы сможем сделать эту функцию доступной для наших пользователей", – добавила Черногоренко.

Кто может выехать за границу в ноябре

Из-за полномасштабного вторжения России мужчинам, которые подлежат воинской обязанности, запрещено покидать пределы страны. Это предусмотрено указом президента № 64/2022.

Документы для выезда проверяют работники Государственной пограничной службы при пересечении границы. В частности, представители ГПСУ имеют право проверять военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста во время пограничного контроля и в пограничной зоне.

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Согласно законодательству, запрет на выезд распространяется на такие категории граждан:

Мужчины, которые являются военнообязанными и не имеют оснований для выезда за границу. Это касается тех, кто не подпадает под исключения.

Мужчины, которые получили повестку на мобилизацию и должны явиться в военкомат для выполнения своего долга.

Женщины, которые получили повестку на мобилизацию.

Выезд за границу возможен для таких категорий граждан: