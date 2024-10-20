Ранее в Минобороны предупреждали о аудите критических предприятий, однако утверждали, что его будут проводить без прекращения бронирования для граждан.

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Бронирование в Дии временно закрыли

С утра при попытке подать заявку на бронирование работника на странице сервиса "Бронирование работников", пользователь получает сообщение с ошибкой.