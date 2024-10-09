Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на решение правительства по итогам совещания, текст которого опубликовало издание The Page. Источники ЭП в правительстве подтвердили его достоверность и принятие.

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Что известно об остановке бронирования работников

Согласно выписке из протокола Кабмина, который опубликовало СМИ, Правительство приостановило действие правил, регулирующих процесс определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для экономики, жизнеобеспечения населения и поддержки ВСУ, в соответствии с постановлением Кабмина №76.

Поэтому временно центральные органы исполнительной власти и областные администрации не будут иметь возможности определять такие предприятия, которые являются важными для экономики и жизнедеятельности населения. Однако министерства сохранят эти полномочия.

Также, если будет обнаружено необоснованное бронирование для военнообязанных, его аннулируют.

Министерство экономики и Минобороны должны подготовить проект решения для Кабмина по проверке обоснованности решений о критически важных предприятиях и пересмотра таких решений на следующем заседании Правительства.

Областным администрациям и Киевской городской администрации рекомендовано включить руководителей областных ТЦК в комиссии по определению критических предприятий и провести аудит принятых решений до 15 ноября.

Выписка из протокола / Фото The Page

Добавим, что правдивость этой информации также подтверждает источник "РБК-Украина" в Кабмине. Там также добавили, что инициатором этого решения было Минобороны.

Что могло возмутить Зеленского

По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство бронированием 1,5 миллиона человек, из-за чего правительство приостановило действие отдельных положений по определению критически важных предприятий до 15 ноября 2024 года.

Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона,

– объяснил собеседник издания причину принятия соответствующего решения.

Заметим, что согласно тексту документа, который опубликовали СМИ, центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным учреждениям рекомендовано временно воздержаться от принятия решений по определению критически важных предприятий до окончательного урегулирования вопроса.