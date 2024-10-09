Про це пише "Економічна правда" з посиланням на рішення уряду за підсумками наради, текст якої опублікувало видання The Page. Джерела ЕП в уряді підтвердили його достовірність та ухвалення.

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Що відомо про зупинку бронювання працівників

Згідно з витягом з протоколу Кабміну, який опублікувало ЗМІ, Уряд призупинив дію правил, що регулюють процес визначення підприємств, установ та організацій, критично важливих для економіки, життєзабезпечення населення та підтримки ЗСУ, відповідно до постанови Кабміну №76.

Через це тимчасово центральні органи виконавчої влади та обласні адміністрації не матимуть можливості визначати такі підприємства, що є важливими для економіки та життєдіяльності населення. Однак міністерства збережуть ці повноваження.

Також, якщо буде виявлено необґрунтоване бронювання для військовозобов’язаних, його анулюють.

Міністерство економіки та Міноборони мають підготувати проєкт рішення для Кабміну щодо перевірки обґрунтованості рішень про критично важливі підприємства та перегляду таких рішень на наступному засіданні Уряду.

Обласним адміністраціям і Київській міській адміністрації рекомендовано включити керівників обласних ТЦК до комісій з визначення критичних підприємств та провести аудит прийнятих рішень до 15 листопада.

Витяг з протоколу / Фото The Page

Додамо, що правдивість цієї інформації також підтверджує джерело "РБК-Україна" в Кабміні. Там також додали, що ініціатором цього рішення було Міноборони.

Що могло обурити Зеленського

За інформацією ЗМІ, президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що уряд призупинив дію окремих положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року.

Президент був на нараді. Обурювався, що забронювали 1,5 мільйона,

– пояснив співрозмовник видання причину ухвалення відповідного рішення.

Зауважимо, що згідно з текстом документа, який опублікували ЗМІ, центральним органам виконавчої влади, обласним адміністраціям та іншим державним установам рекомендовано тимчасово утриматися від ухвалення рішень щодо визначення критично важливих підприємств до остаточного врегулювання питання.