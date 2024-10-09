Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины № 1147, утвержденной от 8 октября 2024 года. Как теперь изменится процедура вручения повесток по почте – передает 24 Канал.

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Повестки по почте будут вручать по-новому

В постановлении Кабмина № 1147 говорится, что повестку от ТЦК представитель почты должен вручить лично в руки адресату. Она, как и раньше, направляется заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, но отныне также должна иметь отметки "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".

Рекомендуемые письма с пометкой "Повестка ТЦК" при доставке по указанному адресу вручаются лично получателю,

– говорится в постановлении.

Если адресат не находится по адресу, указанной в военно-учетных данных в ТЦК, то работник почты сообщает военнообязанного по номер телефона об отправке или может оставить в почтовом ящике сообщение о получении заказного письма с пометкой "Повестка ТЦК".

Адресат обязан в течение 3 дней явиться в отделение почты и получить заказное письмо. Если же адресат не явился, то работник почты делает отметку "адресат отсутствует по указанному адресу". Это удостоверяется подписью и оттиском, и не позднее следующего рабочего дня возвращают заказное письмо в ТЦК.