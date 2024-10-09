Изданию "Наш Город Днепр" адвокат Вадим Мальцев рассказал, что отделение Укрпочты повестку отправляет обратно в ТЦК после окончания срока хранения с проставлением отметки сотрудником почты, что человек не проживает по адресу или переехал, или неизвестно, где находится, пишет 24 Канал.

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Что будет делать ТЦК после возвращения повестки

Территориальный центр комплектования на основании возвращенного письма имеет право составить административный протокол о привлечении к ответственности за то, что (гражданин – 24 Канал) не выполнил требования даже неполученного письма,

– заявил Вадим Мальцев.

Адвокат пояснил, что новое законодательство предусматривает требование о явке в ТЦК, которая вступает в действие после:

получения повестки;

неполучения повестки.

Вадим Мальцев объяснил, что после повестки перед протоколом об админнарушении может быть промежуточный этап – направление еще одного письма с требованием все-таки появиться в ТЦК и выполнить требования повестки.

"Уже после невыполнения требования руководитель ТЦК может составить административный протокол", – заявил адвокат.

Он отметил, что важным является момент, чтобы сотрудники Укрпочты массово не проставляли отметки о том, что не нашли человека, его нет или он отказывается. Поэтому адвокат посоветовал проверять, нет ли писем для вас в Укрпочте.