Виданню "Наше Місто Дніпро" адвокат Вадим Мальцев розповів, що відділення Укрпошти повістку відправляє назад в ТЦК після закінчення терміну зберігання з проставленням відмітки співробітником пошти, що людина не мешкає за адресою чи переїхала, чи невідомо, де перебуває, пише 24 Канал.

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Що робитиме ТЦК після повернення повістки

Територіальний центр комплектування на підставі повернутого листа має право скласти адміністративний протокол про притягнення до відповідальності за те, що (громадянин – 24 Канал) не виконав вимоги навіть неотриманого листа,

– заявив Вадим Мальцев.

Адвокат пояснив, що нове законодавство передбачає вимогу щодо з'явлення в ТЦК, яка вступає в дію після:

отримання повістки;

неотримання повістки.

Вадим Мальцев пояснив, що після повістки перед протоколом про адмінпорушення може бути проміжний етап – направлення ще одного листа з вимогою все-таки з'явитись в ТЦК та виконати вимоги повістки.

"Вже після невиконання вимоги керівник ТЦК може скласти адміністративний протокол", – заявив адвокат.

Він наголосив, що важливим є момент, щоб співробітники Укрпошти масово не проставляли відмітки про те, що не знайшли особи, її немає чи вона відмовляється. Тож адвокат порадив перевіряти, чи немає листів для вас в Укрпошти.