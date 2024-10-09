Про можливість економічного бронювання в Україні заговорили на початку 2024 року – це мало бути доповнення до "традиційного" бронювання за критичністю підприємства, але за іншим критерієм – зарплатним. Це або дохід працівника та податки, що він сплачує державі, або збір, який готовий сплатити за людину роботодавець.

11 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про економічне бронювання, ініційований головою Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. Минуло літо, й інформаційний простір знову наповнився заявами про економічне бронювання. В уряді кажуть про принцип "воюй або працюй", який повторює слова президента Зеленського. У парламенті ж вважають, що економічне бронювання запровадять до кінця 2024 року.

24 Канал зібрав все, що відомо про економічне бронювання від мобілізації.

Що кажуть у Верховній Раді про економічне бронювання

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, уже до кінця 2024 року в Україні можуть запровадити економічне бронювання від мобілізації. За його словами, це дуже складне та чутливе питання, тому й так довго обговорюється.

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Це складне соціально-політичне рішення. Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити. Це дуже соціально чутливе питання,

– заявив нардеп.

За підрахунками Мінфіну, щомісячні надходження в держбюджет від економічного бронювання можуть складати близько 8 мільярдів гривень.



Але це враховує припущення, що більшість військовозобов'язаних, які сьогодні працюють і отримують зарплату менш ніж 35 тисяч гривень, будуть отримувати по 35 тисяч, пояснив Гетманцев.

На думку депутата, економічне бронювання сприятиме детінізації, тобто виведенню зарплат з "тіні".

Мінфін порахував 8 мільярдів гривень на місяць – ну дай Боже, щоб вони були,

– підсумував Гетманцев.

Які критерії будуть для бронювання

Зареєстрований у травні законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних" від групи депутатів на чолі з головою Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою передбачає такі умови:

кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 400 гривень щомісяця за працівника, має можливість його забронювати.

Сама сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а бізнесом. Тобто бізнес сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему – з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Група Наталухи також подала два альтернативних законопроєкти, що включають:

бронювання за рівнем офіційної зарплати понад 36 336 гривень;

комбіновану модель з рівнем зарплати 36 336 гривень для найманого працівника та 20 400 гривень військового збору для ФОПів.

Всі три законопроєкти групи Наталухи не просунулися у розгляді з червня – липня та перебувають у статусі "надано для ознайомлення". У липні видання LB писало, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук стверджував, що жоден із законопроєктів не підтримає більшість депутатів.

До теми "Воюватимуть лише бідні?": чи запрацює в Україні економічне бронювання, як вплине на мобілізацію

Як повідомив у жовтні народний депутат Ярослав Железняк, у Мінекономіки точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання – "рішення прийнято".



Зараз розглядаються три моделі та очікують на рішення політичного керівництва. За словами заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва, має залишитися щомісячна звітність ПДФО, щомісячне підтвердження зарплати, а бронювання видаватиметься на рік.

Як розповіла 24 Каналу народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, Галина Васильченко, для того щоб запустити економічне бронювання, не вистачає змін у податковому кодексі. Деталі трьох нових концепцій наразі так і не були озвучені.

Тут загалом мовиться не тільки про ротацію критично важливих працівників, але й ротацію всього війська. Це питання до уряду, адже за його ініціативою має бути розроблено відповідний законодавчий механізм, щоб це було справедливо як для економіки, так і для військовослужбовців, які вже 2,5 роки нас захищають,

– наголосила Галина Васильченко.

Наразі це складно порахувати, адже цифр немає ні в Міністерства економіки, ні у комітету з економічних питань. Але це точно будуть додаткові надходження в державний бюджет, вважає депутатка.

Що змінилося у бронюванні

Хоча в травні мовилося про те, що обмеження у 50% заброньованих військовозобов'язаних на підприємство зберігається, тепер постанова 76, що регулює бронювання, містить нові пункти:

можливо бронювати 100% військовозобов'язаних;

дозволено бронювати максимальну кількість співробітників, які будують фортифікаційні споруди, залучені у підприємствах ОПК, електроенергетики, ядерної, вугільної або нафтової промисловості;

бронюються не більше 50% поліцейських та працівників ДСНС;

можуть забронюватися оператори протимінної діяльності.

Також з липня діє бронювання через портал Дія, коли роботодавець швидше, ніж це було раніше, може забронювати критичних співробітників.

До теми Бронювання в Дії за годину: як це працюватиме, кого можна забронювати та яким компаніям

Воюй або працюй: як уряд пропонуватиме бронювання тим, хто хоче повернутися

10 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував нові зміни у бронюванні за принципом "воюй або працюй" та закликав відмовитися від формулювання "економічне бронювання".

Треба знайти порозуміння в час війни, як правильно підтримувати нашу економіку, вивести з тіні тих, хто працює все ще з конвертами. І велику увагу ми приділяємо, щоб була дотримана справедливість,

– заявив тоді Шмигаль.

За словами прем'єра, зміни в порядку бронювання направлені на вирішення таких завдань:

створення додаткових робочих місць;

підвищення заробітних плат для працівників, як наслідок – збільшення сплати зборів і податків;

сприяння поверненню українців до України.

Як зазначив Шмигаль, з початку повномасштабного вторгнення число працевлаштованих людей, які отримували офіційну зарплату та сплачували офіційні податки впало з близько 10 мільйонів до близько 8 мільйонів.

Тому ми робимо наголос на малий, середній бізнес, де швидко можна відновити ці робочі місця. Бо відновлення великих підприємств, гігантів вимагатиме тривалого часу,

– пояснив прем'єр.

Чи не головна новинка анонсу – гарантії бронювання для тих українців, які вирішать повернутися, щоб "забезпечувати нашу економічну стійкість".

Мовиться про дистанційне бронювання, яке людина зможе отримувати ще до повернення до України.

Знижка на штраф

У парламенті на початку жовтня зареєстрували законопроєкт №12093, який пропонує надавати українцям "50% знижки" при сплаті штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає:

при добровільному зверненні для уточнення облікових даних надати 50% "знижки" від мінімального розміру штрафу за статтями 210 та 210-1 КУпАП за порушення мобілізації та військового обліку;

мета цього – наповнення держбюджету коштом добровільної сплати штрафів за адміністративне правопорушення;

також знижка має стимулювати військовозобов'язаних уточнювати свої дані через електронний кабінет.

У разі ухвалення законопроєкту сума штрафу за уточнення даних із запізненням (після 60-денного терміну з набуття чинності законом) становитиме 8 500 грн замість 17 000 грн.

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Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян,

– мовиться у пояснювальній записці законопроєкту.

Підкреслено, що реалізація закону не потребуватиме видатків бюджету, а сплата штрафів наповнить бюджет.