О возможности экономического бронирования в Украине заговорили в начале 2024 года – это должно было быть дополнение к "традиционному" бронированию по критичности предприятия, но по другому критерию – зарплатному. Это либо доход работника и налоги, что он платит государству, либо сбор, который готов заплатить за человека работодатель.

11 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании, инициированный председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой. Прошло лето, и информационное пространство снова наполнилось заявлениями об экономическом бронировании. В правительстве говорят о принципе "воюй или работай", который повторяет слова президента Зеленского. В парламенте же считают, что экономическое бронирование введут до конца 2024 года.

24 Канал собрал все, что известно об экономическом бронировании от мобилизации.

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, уже до конца 2024 года в Украине могут ввести экономическое бронирование от мобилизации. По его словам, это очень сложный и чувствительный вопрос, потому и так долго обсуждается.

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Это сложное социально-политическое решение. Потому что такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопрос восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически сделать. Это очень социально чувствительный вопрос,
– заявил нардеп.

По подсчетам Минфина, ежемесячные поступления в госбюджет от экономического бронирования могут составлять около 8 миллиардов гривен.

Но это учитывает предположение, что большинство военнообязанных, которые сегодня работают и получают зарплату менее чем 35 тысяч гривен, будут получать по 35 тысяч, объяснил Гетманцев.

По мнению депутата, экономическое бронирование будет способствовать детенизации, то есть выведению зарплат из "тени".

Минфин посчитал 8 миллиардов гривен в месяц – ну дай Бог, чтобы они были,
– подытожил Гетманцев.

Зарегистрированный в мае законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных" от группы депутатов во главе с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой предусматривает следующие условия:

  • каждый субъект хозяйствования, который платит повышенный военный сбор в 20 400 гривен ежемесячно за работника, имеет возможность его забронировать.
  • Сама уплата повышенного сбора происходит не работником, а бизнесом. То есть бизнес сам определяет, кто для него наиболее критичен и подтверждает это соответствующими налогами.
  • Бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему – с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФЛП. Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.

Группа Наталухи также подала два альтернативных законопроекта, которые включают:

  • бронирование по уровню официальной зарплаты свыше 36 336 гривен;
  • комбинированную модель с уровнем зарплаты 36 336 гривен для наемного работника и 20 400 гривен военного сбора для ФЛП.

Все три законопроекта группы Наталухи не продвинулись в рассмотрении с июня – июля и находятся в статусе "предоставлено для ознакомления". В июле издание LB писало, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждал, что ни один из законопроектов не поддержит большинство депутатов.

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Как сообщил в октябре народный депутат Ярослав Железняк, в Минэкономики точно будут внедрять модель экономического бронирования – "решение принято".

Сейчас рассматриваются три модели и ожидают решения политического руководства. По словам заместителя министра экономики Виталия Киндратива, должна остаться ежемесячная отчетность НДФЛ, ежемесячное подтверждение зарплаты, а бронирование будет выдаваться на год.

Как рассказала 24 Каналу народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, Галина Васильченко, для того чтобы запустить экономическое бронирование, не хватает изменений в налоговом кодексе. Детали трех новых концепций пока так и не были озвучены.

Здесь в целом говорится не только о ротации критически важных работников, но и ротации всего войска. Это вопрос к правительству, ведь по его инициативе должен быть разработан соответствующий законодательный механизм, чтобы это было справедливо как для экономики, так и для военнослужащих, которые уже 2,5 года нас защищают,
– отметила Галина Васильченко.

Сейчас это сложно посчитать, ведь цифр нет ни у Министерства экономики, ни у комитета по экономическим вопросам. Но это точно будут дополнительные поступления в государственный бюджет, считает депутат.

Хотя в мае говорилось о том, что ограничение в 50% забронированных военнообязанных на предприятие сохраняется, теперь постановление 76, регулирующее бронирование, содержит новые пункты:

  • возможно бронировать 100% военнообязанных;
  • разрешено бронировать максимальное количество сотрудников, которые строят фортификационные сооружения, задействованы в предприятиях ОПК, электроэнергетики, ядерной, угольной или нефтяной промышленности;
  • бронируются не более 50% полицейских и работников ГСЧС;
  • могут забронироваться операторы противоминной деятельности.

Также с июля действует бронирование через портал Дия, когда работодатель быстрее, чем это было раньше, может забронировать критических сотрудников.

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10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал новые изменения в бронировании по принципу "воюй или работай" и призвал отказаться от формулировки "экономическое бронирование".

Надо найти понимание во время войны, как правильно поддерживать нашу экономику, вывести из тени тех, кто работает все еще с конвертами. И большое внимание мы уделяем, чтобы была соблюдена справедливость,
– заявил тогда Шмыгаль.

По словам премьера, изменения в порядке бронирования направлены на решение таких задач:

  • создание дополнительных рабочих мест;
  • повышение заработных плат для работников, как следствие – увеличение уплаты сборов и налогов;
  • содействие возвращению украинцев в Украину.

Как отметил Шмыгаль, с начала полномасштабного вторжения число трудоустроенных людей, которые получали официальную зарплату и платили официальные налоги упало с около 10 миллионов до около 8 миллионов.

Поэтому мы делаем упор на малый, средний бизнес, где быстро можно восстановить эти рабочие места. Потому что восстановление крупных предприятий, гигантов потребует длительного времени,
– объяснил премьер.

Пожалуй, главная новинка анонса – гарантии бронирования для тех украинцев, которые решат вернуться, чтобы "обеспечивать нашу экономическую устойчивость".

Говорится о дистанционном бронировании, которое человек сможет получать еще до возвращения в Украину.

В парламенте в начале октября зарегистрировали законопроект №12093, который предлагает предоставлять украинцам "50% скидки" при уплате штрафа за несвоевременное уточнение военно-учетных данных.

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает:

  • при добровольном обращении для уточнения учетных данных предоставить 50% "скидки" от минимального размера штрафа по статьям 210 и 210-1 КУоАП за нарушение мобилизации и воинского учета;
  • цель этого – наполнение госбюджета за счет добровольной уплаты штрафов за административное правонарушение;
  • также скидка должна стимулировать военнообязанных уточнять свои данные через электронный кабинет.

В случае принятия законопроекта сумма штрафа за уточнение данных с опозданием (после 60-дневного срока со вступления в силу закона) составит 8 500 грн вместо 17 000 грн.

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Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан,
– говорится в пояснительной записке законопроекта.

Подчеркнуто, что реализация закона не потребует расходов бюджета, а уплата штрафов наполнит бюджет.