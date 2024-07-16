24 Канал узнавал, как будет работать бронирование в Дие, какие компании смогут забронировать своих работников и каким будет процесс.

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Как работает механизм подачи на бронирование в Дие

Бронирование специалистов – одна из причин жалоб украинского бизнеса. Это несовершенная бюрократическая процедура, результатом чего может быть потеря ключевого специалиста компании.

Путь бронирования непростой, он бюрократизирован, зависит от людей, которые подписывают те или иные документы, какое-то количество бронирований не выдается из-за человеческого фактора... Незабронированный ключевой специалист с большим опытом – это большая потеря для индустрии и в целом для экономики, выраженная позже в налогах,

– отмечал в интервью 24 Каналу CEO Львовского IT Кластера Степан Веселовский.

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Сейчас в Украине забронировано 700 000 человек, сообщал вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров. В Верховной Раде рассматриваются также три законопроекта об экономическом бронировании, что предусматривает отсрочку от мобилизации через повышенный военный сбор в 20 400 гривен за работника, которого должны забронировать, бронирование по уровню официальной зарплаты более 36 336 гривен или комбинированную модель с уровнем зарплаты 36 336 гривен для наемного работника и 20 400 гривен военного сбора для ФЛП.



Необходимость экономического бронирования отмечают эксперты по экономике и представители бизнесов, в том числе и IT-сферы.

Проблему с бронированием должен решить перевод этой процедуры в Дию.

"Услуга создана для упрощения, ускорения механизма бронирования и устранения человеческого фактора. Ранее информация проверялась неделями вручную. Теперь весь процесс бронирования длится примерно час, а при большой нагрузке – до одного дня", – сообщили 24 Каналу в пресс-службе Дии.

Важным является то, что решение по бронированию принимает не человек, а несколько автоматических проверок в реестрах. Результат бронирования поступит руководителю и уполномоченному лицу, которая подавала списки на бронирование. Там будут описаны причины отказа.

Сам документ, подтверждающий бронирование работника – его профиль в приложении Резерв+, который должен оперативно обновиться. Позже на портале появится возможность заказать выписку из "Оберега", где будет qr-код, для его верификации, утверждают в Дие.

Если будет отказ в отношении кого-то из работников, указывается причина. Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении Резерв+. Также позже выписку о бронировании можно будет загрузить на портале и при необходимости распечатать.

Кого можно забронировать

Бронирование регулируется постановлением Кабмина от 5 июня 2024 года, порядком бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, постановлением Кабмина от 27 января 2023 года №76.

Среди последних изменений следующие:

срок бронирования увеличен с шести до 12 месяцев;

информация о бронировании вносится в реестр военнообязанных "Оберег";

отменена невозможность бронирования из-за воинского звания и военно-учетной специальности;

можно бронировать членов наблюдательных советов предприятий, которые соответствуют определенным критериям;

бронировать можно через портал Дия в электронной форме.

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Забронировать можно людей, которые работают:

в органах госвласти и других госорганах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и жизни населения;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях, членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, согласно заключенным международным договорам.

Существуют критерии для того, чтобы предприятие получило статус критически важного для функционирования экономики и жизни населения.

Для бронирования сотрудников оно должно соответствовать как минимум трем критериям:

общая сумма уплаченных налогов, сборов и платежей в государственный и местные бюджеты и уплаченный единый социальный взнос (ЕСВ) в течение года превышает эквивалент 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов, за налоговый год превышает 32 миллиона евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства и входит в перечень, утвержденный постановлением Кабмина от 4 марта 2015 года №83;

предприятие имеет важное значение для отрасли экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины. Критерии в этом случае устанавливают профильные министерства или областные администрации;

отсутствует задолженность по уплате ЕСВ;

размер средней зарплаты за квартал – не менее средней в регионе за четвертый квартал 2021 года;

предприятие является резидентом режима Дия.City для ІТ-компаний.

В мае 2024-го года в обществе большой резонанс вызвала информация о бронировании сотрудников компаний Glovo и Favbet Tech, которые являются резидентами Дия.City. После огласки ситуации министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании. Однако в Минцифре, по представлению которой забронировали работников, объяснили, что это не "курьеры или игорка, а специалисты топ-уровня".

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Электронное бронирование сейчас доступно для компаний:

которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период (имеют договор на выполнение таких работ);

которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период (имеют решение/приказ от ЦОИВ/ОВА о предоставлении этого статуса).

Как работает бронирование на портале Дия

Схема будет такой, рассказали в Дие: руководитель или уполномоченное лицо из компании может подать на бронирование сотрудников на портале Дия. Далее система онлайн проверяет:

является ли предприятие критически важным;

официально ли работник трудоустроен;

есть ли данные работника в реестре Оберег;

направляет ли Дия ответ о результатах бронирования по каждому работнику. Если есть отказ по кому-то из работников – указывается причина.

Если ответ положительный – у работника обновится информация в приложении Резерв+. Руководитель предприятия или уполномоченное лицо выбирает самостоятельно, кого именно будет бронировать предприятие и подает списки, а затем система онлайн проверяет данные работника и предприятия в реестрах.

Сейчас проходит бета-тестирование услуги, через несколько недель услуга электронного бронирования в Дие будет доступна, сообщили в Дие 24 Каналу.