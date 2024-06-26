В условиях полномасштабной войны часть военнообязанных может официально получить возможность не мобилизоваться – через отсрочку и бронирование. Это разные процедуры, которые, однако, довольно часто путают. Отсрочка выдается по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и т.д., а вот бронирование – только через работодателя.

Основания для бронирования и отсрочки, а также их сроки регулируются законами и постановлениями Кабмина. Первоначально в бронировании нуждаются сотрудники критической инфраструктуры, предприятий, которые работают на Силы обороны, и работники критических отраслей. Необходимость бронирования части работников также отмечают бизнесы, которые сталкиваются с нехваткой персонала.

О том, чем отличается отсрочка от бронирования, как их получить, от чего они зависят и что дают – читайте в материале 24 Канала.

Как работает бронирование в Украине и кого можно забронировать

Сейчас в Украине забронировано 700 000 человек, сообщал вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров. В Верховной Раде рассматриваются также три законопроекта об экономическом бронировании, предусматривающем отсрочку от мобилизации через повышенный военный сбор в 20 400 гривен за работника, которого должны забронировать, бронирование по уровню официальной зарплаты более 36 336 гривен или комбинированную модель с уровнем зарплаты 36 336 гривен для наемного работника и 20 400 гривен военного сбора для ФЛП.



Необходимость экономического бронирования отмечают эксперты по экономике и представители бизнесов, в том числе и IT-сферы.

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Бронирование регулируется постановлением Кабмина от 5 июня 2024 года, порядком бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, постановлением Кабмина от 27 января 2023 года №76.

Среди последних изменений следующие:

срок бронирования увеличен с шести до 12 месяцев;

информация о бронировании вносится в реестр военнообязанных "Оберег";

отменена невозможность бронирования из-за воинского звания и военно-учетной специальности;

можно бронировать членов наблюдательных советов предприятий, которые соответствуют определенным критериям;

бронировать можно через портал "Дія" в электронной форме.

Забронировать можно людей, которые работают:

в органах госвласти и других госорганах местного самоуправления;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, критически важных для функционирования экономики и жизни населения;

в специализированных учреждениях ООН, международных судебных органах, международных и неправительственных организациях и учреждениях членом, участником или наблюдателем в которых является Украина, согласно заключенным международным договорам.

Существуют критерии для того, чтобы предприятие получило статус критически важного для функционирования экономики и жизни населения.

Для бронирования сотрудников оно должно соответствовать как минимум трем критериям:

общая сумма уплаченных налогов, сборов и платежей в государственный и местные бюджеты и уплаченный единый социальный взнос (ЕСВ) в течение года превышает эквивалент 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов, за налоговый год превышает 32 миллиона евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства и входит в перечень, утвержденного постановлением Кабмина от 4 марта 2015 года №83;

предприятие имеет важное значение для отрасли экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины. Критерии в этом случае устанавливают профильные министерства или областные администрации;

отсутствует задолженность по уплате ЕСВ;

размер средней зарплаты за квартал – не менее средней в регионе за четвертый квартал 2021 года;

предприятие является резидентом режима Дия.City для ІТ-компаний.

Среди критически важных учреждений также такие:

банки;

украинские неправительственные гуманитарные организации, действующие за международные средства, в частности Общество Красного Креста Украины;

предприятия протезно-ортопедической отрасли, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунальных услуг, транспортные перевозчики, привлеченные к сфере здравоохранения, ветеринарной медицины предприятия;

специализированные учреждения ООН, зарубежные дипломатические учреждения в Украине, представительства международных организаций, Исследовательская служба Верховной Рады, а также предприятия, учреждения и организации, которыми руководят органы, управляющие государственным имуществом;

предприятия, выполняющие работы и услуги для удовлетворения потребностей ВСУ и других военных формирований.

Как бронируют военнообязанных

Забронировать можно 50% от военнообязанных работников предприятия по состоянию на 18 мая 2024 года. Предприятия, созданные позже, смогут забронировать 50% от количества военнообязанных на день подачи списка. В частности бронируют военнообязанных руководителей и заместителей, конечных бенефициарных владельцев предприятий, критически важных для экономики и жизни населения. Это осуществляется независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

Кто именно из 50% военнообязанных будет забронирован – определяет руководитель, учитывая важность работника. Далее списки с приложениями о подаче налоговой отчетности предприятием согласовывает соответствующий орган исполнительной власти (по отрасли) или областная администрация.

Далее списки в течение пяти рабочих дней передают в Минобороны, где их рассматривают не дольше 10 рабочих дней, а затем – в Минэкономики, где должны принять решение за пять рабочих дней.

После решения Минэкономики направляет списки в органы госвласти, которые их подавали, а также в Минобороны, которое в течение трех дней должно известить о них ТЦК. Далее военнообязанный получает выписку из решения о бронировании, после чего орган госвласти или предприятие за пять дней направляет в ТЦК, на учете которого находится работник, сообщение о бронировании.



Через пять дней ТЦК должен поставить забронированного на специальный воинский учет и внести данные о бронировании в "Оберег". Срок бронирования – 12 месяцев.

После запуска электронного бронирования через "Дию" весь этот процесс должен стать цифровым.

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Если забронированного остановили представители ТЦК на улице, он должен предоставить им выписку из решения Минэкономики о бронировании, заверенную руководителем предприятия, а также свои военно-учетные документы и удостоверение личности.

Бронирование могут отменить в следующих случаях:

завершился срок его действия;

предприятие завершило предоставлять услуги и работы для ВСУ;

предприятие лишили статуса критически важного;

ликвидирован орган госвласти;

увольнение военнообязанного или приостановление трудового договора;

военнообязанный имеет отсрочку.

Кто может получить отсрочку

Законом о мобилизационной подготовке и мобилизации (статья №23) предусмотрена отсрочка для людей, которые имеют определенные обстоятельства. Среди них:

забронированные;

лица с инвалидностью или признанные военно-врачебной комиссией (ВВК) временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6 – 12 месяцев с последующим прохождением ВВК;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца);

женщины и мужчины, у которых есть ребенок или дети в возрасте до 18 лет, при этом второй из родителей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, или когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка;

родители или усыновители или опекуны ребенка с инвалидностью до 18 лет (либо совершеннолетний I или II группы инвалидности) или больного одной из болезней (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени) или ребенок имеет тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи. Перечисленное должно быть подтверждено ВВК;

лица, которые постоянно ухаживают за больной женой или мужем, ребенком, родителей, родителей жены или мужа, если он или она нуждается в постоянном уходе или не может ими заниматься;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

лица, у которых есть жена или муж с инвалидностью I или II группы; III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

лица, у которых есть один из своих родителей с инвалидностью I или II группы или один из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы (при условии отсутствия других лиц, которые не являются военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать);

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, заняты постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения).

По закону, в случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства, норма последнего пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы.

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Отсрочка также распространяется на людей, у которых есть несовершеннолетние дети и муж или жена, проходящие военную службу, руководителей министерств и всеукраинских органов госвласти, а также их заместителей, народных депутатов, судей, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, председателя и других членов Счетной палаты, работников органов военного управления, воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, аппарата Министерства внутренних дел и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел, дипломатов, ряда госслужащих.

Среди других претендентов на отсрочку:

те, кто получают образование по уровню выше предыдущего и учатся по дневной или дуальной форме, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру, научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО и военного положения;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины;

те, кто прошел базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу до достижения 25-летнего возраста;

те, кто прошли военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена.

Можно ли выехать за границу с бронированием и отсрочкой

Мужчины с бронированием и отсрочкой могут выезжать за границу, рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".



Пограничный пункт / Фото ГПСУ

Мы не выделяем приложение как отдельный документ для того, чтобы дать полную картину. Отмечу, что и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме имеют одинаковую юридическую силу. Но, конечно, не просто стоит предоставить этот документ, а стоит, чтобы в этом документе – или в бумажном виде, или в электронном, – была необходимая информация, которая бы давала людям право на пересечение границы,

– заявил Демченко.

Для того чтобы военнообязанный смог выехать за границу, в его документах должны стоять отметки об исключении с воинского учета или об отсрочке. Говорится также о забронированных, непригодных к военной службе и многодетных.

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"Пограничники принимают и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме. Но, конечно же, учитывайте, – проверяют всю информацию, которая указана в этих документах", – отметил спикер ГПСУ.