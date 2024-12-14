Отмечалось, что взрывы – это следствие работы российской ПВО, передает 24 Канал.

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В Сочи неспокойно

Незадолго до 21:00 местные паблики начали жаловаться на взрывы в городе-курорте на черноморском побережье в Краснодарском крае России.

Россияне пишут о работе местной ПВО по целям, которые якобы летят со стороны Черного моря.

В сети появились кадры напряженной работы сил противовоздушной обороны оккупантов.

Взрывы в Сочи 14 декабря / Фото соцсети

Захватчики борются с "небесными силами" над Сочи: смотрите видео

К слову, в российском Орле по-прежнему горит нефтебаза, которую Силы обороны поразили ночью 14 декабря. Утром пожар на объекте стал еще сильнее. В Генштабе пояснили, что удар был нанесен по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь", которая обеспечивает нефтепродуктами оккупационную армию.