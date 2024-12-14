В ночь на 14 декабря Силы обороны Украины атаковали один из крупнейших нефтяных терминалов в пригороде Орла в России. На объекте возник огромный пожар, передает 24 Канал.
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Черное облако мести
Нефтебаза "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает поставки нефтепродуктов для вражеской армии.
Поражение произошло где-то около 00:00. По состоянию на утро пожар только усилился. Яркие кадры "хлопка" публикуют в сети.
"Хлопок" в Орле не планирует стихать / Фото телеграмм Петра Андрющенко
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К слову, недавно в Новосибирске произошел масштабный пожар на военном складе.