По предварительной информации, возгорание вспыхнуло на одной из нефтебаз. Где именно расположен российский Орел и как далеко он от украинской территории – показывает 24 Канал.

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Где расположен Орел в России

Российские телеграмм-каналы, ссылаясь на сообщения очевидцев, сообщили об атаке на нефтебазу в российском Орле. По предварительной информации, под ударом оказалась нефтебаза "Стальной конь", есть данные о возгорании в одном из резервуаров объекта.

Город Орел является административным центром Орловской области России, расположен в европейской части страны-агрессора. По прямой от северо-восточной украинской границы до него минимум 160 километров, иногда показатель достигает более 200.

Где расположен город Орел в России: показываем на карте

Заметим, что более подробной информации о последствиях вероятного попадания на нефтебазу в Орле по состоянию на эту минуту обнародовано не было. Очевидно все подробности атаки на российский город, скорее всего, обнародуют позже.