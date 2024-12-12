Об этом сообщают в сети, передает 24 Канал.

К теме В Курске и Грозном раздаются мощные взрывы: могло прилететь по полку МВД

В Грозном есть пострадавшие в результате атаки

"Крымский ветер" пишет, что во 2-м спецполке МВД Чечни пострадали по меньшей мере 6 силовиков.

Также в сети распространяют кадры из Грозного. Момент мощного взрыва зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Взрыв в Грозном: смотрите видео

Кстати, Кадыров подтвердил атаку. Впрочем, заявил, что над зданиями казарм вроде бы "сбили" дрон. Также отметил, что ранения получили якобы только 4 бойцов караула.

Кроме того, заявил, что БПЛА, который "сдетонировал в воздухе", повредил кровлю и выбил стекла. Вспыхнул пожар.

Атака на Грозный: смотрите видео

Ранее в сети сообщали о 5 машинах скорой, которые везли раненых в ближайшую больницу.