Российская служба "Радио Свобода" показала кадры, которые сделаны в 10:10 после атаки дронами. Самопровозглашенный глава Чечни Рамзан Кадыров даже заявил, что в результате атаки дрона по зданию в Гудермесе есть жертвы среди пленных военнослужащих ВСУ, однако это неподтвержденная информация.

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Что известно о последствиях атаки

На кадрах видно дым, поднимающийся с крыши дома. Издание называет несколько версий того, какие дроны могли атаковать университет в Чечне, который назван именем Путина. В частности, есть версия, что:

это могли быть украинские дроны;

украинские источники говорят, что беспилотник запустили с территории соседнего Дагестана и атака связана с конфликтом вокруг маркетплейса "Вайлдберриз", где Кадыров выступил в поддержку одной стороны и даже объявил "кровную месть".

Последствия атаки по университету спецназа в Чечне: смотрите видео

Кстати, ранее самопровозглашенный глава Чечни Кадыров говорил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину обучение там прошли тысячи людей, которые впоследствии пошли на войну.

Стоит сказать, что источники 24 Канала в спецслужбах заявили, что дрон могли запустить из Дагестана или Ингушетии. Ведь они граничат с Чечней и расположены на Северном Кавказе.