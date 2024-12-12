Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

К теме Поражены по меньшей мере две цистерны: "неугомонные птички" ГУР взорвали нефтебазу в Брянске

В Грозном могли ударить по полку МВД

В столице Чечни 12 декабря прогремели мощные взрывы. В сети утверждают, что Грозный оказался под атакой дронов. Вероятно, могли быть прилеты по зданию второго полка МВД Чечни.

В сети также опубликовали кадры, на которых, вероятно, зафиксировали прилет в Грозном.

Прилет в Грозном: смотрите видео

Как пишут российские телеграмм-каналы, взрыв в Грозном прогремел около 00:55 по местному времени (23:55 по киевскому времени). Пропагандистские СМИ утверждают, мол, сработала "пе-ве-о", которая сбила дрон, однако пожарные и медики начали активно ездить по городу.

По предварительной информации, уже есть пострадавшие. Впрочем, их количество неизвестно.

Спасатели в Грозном куда-то спешат: смотрите видео