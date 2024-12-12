Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
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В Грозном могли ударить по полку МВД
В столице Чечни 12 декабря прогремели мощные взрывы. В сети утверждают, что Грозный оказался под атакой дронов. Вероятно, могли быть прилеты по зданию второго полка МВД Чечни.
В сети также опубликовали кадры, на которых, вероятно, зафиксировали прилет в Грозном.
Прилет в Грозном: смотрите видео
Как пишут российские телеграмм-каналы, взрыв в Грозном прогремел около 00:55 по местному времени (23:55 по киевскому времени). Пропагандистские СМИ утверждают, мол, сработала "пе-ве-о", которая сбила дрон, однако пожарные и медики начали активно ездить по городу.
По предварительной информации, уже есть пострадавшие. Впрочем, их количество неизвестно.
Спасатели в Грозном куда-то спешат: смотрите видео