Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Обратите внимание От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

Мобилизация офицеров запаса

Офицер запаса – первичное воинское звание. Речь идет о лицах, которые имеют диплом бакалавра или высшей образовательной степени, прошли курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, сдали соответствующие экзамены и аттестованы до офицерского состава.

Юристы отметили, в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мобилизации подлежат все военнообязанные граждане Украины. В частности, офицеры запаса, ведь они имеют соответствующий статус.

На офицеров запаса распространяются все правила указанные в статье 23 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Их мобилизуют на общих основаниях.

Мобилизация офицеров запаса в 2024 году во время действия военного положения происходит на общих основаниях, которые являются одинаковыми для всех военнообязанных, а именно после прохождения всех мобилизационных этапов и получения мобилизационного распоряжения,

– подчеркнули в адвокатском объединении.

В то же время отметили, во время военного положения офицеры запаса необязательно будут мобилизованы по специальностям, указанным в военно-учетных документах.

Так, возможны случаи, когда офицеров запаса будут мобилизовать по другим специальностям или на более низкую должность,

– добавили юристы.

Впрочем, офицеры запаса также имеют право на отсрочку. Так, не подлежат мобилизации, если:

являются лицами с инвалидностью или признаны временно непригодными по состоянию здоровья;

забронированы за предприятиями, учреждениями, организациями, где работают;

имеют жену с инвалидностью, или если у их родителей или родителей жены инвалидность I или II группы;

заняты постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются;

имеют на иждивении 3 и более детей.

Кроме того, по другим основаниям, которые определены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

В то же время юристы отметили, чтобы получить отсрочку, офицер запаса должен обратиться с соответствующим заявлением в ТЦК и подать документы, подтверждающие право на нее.