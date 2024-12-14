Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".
Обратите внимание От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово
Мобилизация офицеров запаса
Офицер запаса – первичное воинское звание. Речь идет о лицах, которые имеют диплом бакалавра или высшей образовательной степени, прошли курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, сдали соответствующие экзамены и аттестованы до офицерского состава.
Юристы отметили, в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мобилизации подлежат все военнообязанные граждане Украины. В частности, офицеры запаса, ведь они имеют соответствующий статус.
На офицеров запаса распространяются все правила указанные в статье 23 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Их мобилизуют на общих основаниях.
Мобилизация офицеров запаса в 2024 году во время действия военного положения происходит на общих основаниях, которые являются одинаковыми для всех военнообязанных, а именно после прохождения всех мобилизационных этапов и получения мобилизационного распоряжения,
– подчеркнули в адвокатском объединении.
В то же время отметили, во время военного положения офицеры запаса необязательно будут мобилизованы по специальностям, указанным в военно-учетных документах.
Так, возможны случаи, когда офицеров запаса будут мобилизовать по другим специальностям или на более низкую должность,
– добавили юристы.
Впрочем, офицеры запаса также имеют право на отсрочку. Так, не подлежат мобилизации, если:
- являются лицами с инвалидностью или признаны временно непригодными по состоянию здоровья;
- забронированы за предприятиями, учреждениями, организациями, где работают;
- имеют жену с инвалидностью, или если у их родителей или родителей жены инвалидность I или II группы;
- заняты постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются;
- имеют на иждивении 3 и более детей.
Кроме того, по другим основаниям, которые определены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В то же время юристы отметили, чтобы получить отсрочку, офицер запаса должен обратиться с соответствующим заявлением в ТЦК и подать документы, подтверждающие право на нее.