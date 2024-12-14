Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери".

Зверніть увагу Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Мобілізація офіцерів запасу

Офіцер запасу – первинне військове звання. Йдеться про осіб, які мають диплом бакалавра або вищого освітнього ступеня, пройшли курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали відповідні іспити й атестовані до офіцерського складу.

Юристи наголосили, відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мобілізації підлягають усі військовозобов'язані громадяни України. Зокрема, офіцери запасу, адже вони мають відповідний статус.

На офіцерів запасу поширюються всі правила зазначені у статті 23 закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Їх мобілізують на загальних підставах.

Мобілізація офіцерів запасу у 2024 році під час дії воєнного стану відбувається на загальних підставах, які є однаковими для усіх військовозобов'язаних, а саме після проходження усіх мобілізаційних етапів та отримання мобілізаційного розпорядження,

– зазначили в адвокатському об'єднанні.

Водночас наголосили, під час воєнного стану офіцери запасу не обов'язково будуть мобілізовані за спеціальностями, вказаними у військово-облікових документах.

Так, можливі випадки коли офіцерів запасу мобілізовуватимуть за іншими спеціальностями або на нижчу посаду,

– додали юристи.

Втім, офіцери запасу також мають право на відстрочку. Так, не підлягають мобілізації, якщо:

є особами з інвалідністю або визнані тимчасово непридатними за станом здоров'я;

заброньовані за підприємствами, установами, організаціями, де працюють;

мають дружину з інвалідністю, або якщо у їхні батьків чи батьків дружини інвалідність І або II групи;

зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують;

мають на утриманні 3 і більше дітей.

Окрім того, за іншими підставами, які визначені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Водночас юристи наголосили, щоб отримати відстрочку, офіцер запасу повинен звернутися з відповідною заявою до ТЦК й подати документи, які підтверджують право на неї.