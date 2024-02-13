12 лютого, Президент України Володимир Зеленський вже вдев'яте підписав законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на наступні 90 діб.
Як покроково відбувається сам процес мобілізації у 2024 році – від вручення повістки до потрапляння у навчальний центр – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Повістки
Шлях до мобілізації починається з отримання повістки. Її можуть вручити будь-де в Україні, оскільки закон не визначає точного переліку місць, а відповідно – відкриває широкі можливості перед тими, хто роздає повістки.
Натомість закони мають вичерпний перелік тих осіб, які мають таке право.
Хто може вручати повістки
- представники органів місцевого самоврядування;
- керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;
- керівники закладів освіти;
- управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);
- посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівники).
Хто не має права вручати повістку
- поліцейські;
- військовослужбовці (в тому числі представники ТрО);
- посадові особи Державної прикордонної служби України.
Види повісток
- для уточнення даних;
- на проходження ВЛК;
- мобілізаційне розпорядження (видається, якщо медкомісія визнала придатним для військової служби);
- для призову на строкову військову службу (в умовах воєнного стану не вручається).
У разі відмови від отримання повістки та ігнорування викликів до ТЦК та СП може настати адміністративна відповідальність, яка у разі злісних порушень може перерости у кримінальну. Адмінпротоколи мають право складати керівники ТЦК та СП, кримінальні порушення – вже царина поліції.
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Відстрочка та бронь
Студенти вишів та учні коледжів мають право на відстрочку від мобілізації, якщо вони вчаться на денній або дуальній формі навчання.
Відстрочка поширюється
- на здобувачів професійної (професійно-технічної),
- фахової передвищої та вищої освіти,
- на асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.
Відстрочка не поширюється
- на заочників.
Хто має відстрочку під час навчання
- Учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;
- студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;
- аспіранти та докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти III – IV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;
- асистенти-стажисти.
Чоловіки, що вступають до аспірантури чи докторантури, у період між отриманням диплома магістра і власне вступом, позбуваються права на відстрочку і знову набувають це право, лише коли йде їхнє зарахування на навчання.
Студенти чи аспіранти не мають імунітету на отримання повісток – їм все одно потрібно з’явитися до ТЦК та СП для уточнення та перевірки документів. Потрібно буде також подати довідку про зарахування до вишу та заяву про надання відстрочки (у довільній формі), а ТЦК та СП повинен надати відстрочку та зробити відповідну відмітку у військово-обліковому документі.
Також дозволяє уникнути мобілізації бронь. Вона не назавжди – як правило, бронь видається на строк до 6 місяців і може бути поновлена. Бронь мають працівники стратегічних підприємств, народні депутати та депутати Верховної Ради Кримської автономії, а також деякі силовики.
Хто підлягає загальній мобілізації?
Якщо ви чоловік у віці від 18 до 60 років – ви цільова група і можете бути мобілізовані до лав Сил оборони. Це стосується і тих, хто перебуває на військовому обліку, і тих, хто не перебуває або знятий за станом здоров'я. В умовах воєнного стану вони можуть бути визнані придатними або обмежено придатними.
Мобілізації підлягають особи, які мають військовий досвід, тобто служили у лавах ВСУ (строкова служба чи служба за контрактом).
Але якщо вони не мають досвіду військової служби, це не проблема – чоловіки у віці від 27 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, також можуть бути мобілізовані.
Також мобілізуватися до лав Сил оборони України можна добровільно. У такому разі обмеження у вигляді віку, воєнного досвіду та здоров’я не враховуються. Це стосується також і жінок.
Важливою умовою є визнання придатності (повної чи обмеженої) до військової служби.
Хто визначає придатністьЦим займаються Військово-лікарські комісії, скорочено ВЛК. Саме вони проводять обстеження та визначають, чи годиться людина до військової служби.
Як потрапити на ВЛК
Тут є декілька шляхів. Це можна зробити за власним бажанням або за розпорядженням ТЦК та СП (колишні військкомати, нині – Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки). Потрапити до них не так і просто – зараз вони працюють з 9 до 18:00 і далеко не завжди можуть прийняти всіх охочих.
До того ж є норма про необхідність проходити ВЛК раз на 5 років у мирний час, у воєнний час хронологія інша – в залежності від ситуації, періодичність проходження ВЛК може складати лише декілька місяців.
Запрошенням на проходження ВЛК є повістка. Вона не означає мобілізацію. Здебільшого це робиться для уточнення облікових даних та можливого проходження військово-лікарської комісії.
Після подачі документів військовозобов'язаним призначають:
- загальний аналіз крові,
- загальний аналіз сечі,
- аналіз крові на антитіла – ВІЛ,
- аналіз крові на гепатит B,
- аналіз крові на гепатит C,
- визначають групу крові,
- резус-належність,
- рентгенологічне обстеження.
Якщо під час загальних аналізів визначають, що є погані показники, можуть призначати й додаткові обстеження.
Що після аналізів
- обстеження хірурга,
- терапевта,
- невропатолога,
- психіатра,
- офтальмолога,
- оториноларинголога,
- стоматолога,
- дерматолога,
- іншими лікарями за показаннями.
Головне завдання ВЛК – визначення чи людина придатна, чи обмежено придатна, чи непридатна. Проходження ВЛК – обов'язок, відмова від проходження ВЛК є адміністративним правопорушенням.
Що відбувається після ВЛК і як людина потрапляє на "полігон"
Відповідно до висновків ВЛК ухвалюється рішення, чи буде людина мобілізована. Куди саме направлять мобілізованого – вирішують у ТЦК та СП, реагуючи на запити бойових частин і підрозділів. Втім, військовозобов'язаний може уникнути цього по суті "рандомного вибору" і подбати про себе самому.
Існує відкритий перелік воєнних спеціальностей – їх можна обрати, подати запит та почати готуватись. Також ви можете потрапити до конкретної бригади.
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Але перед цим мобілізовані мають пройти навчання та бойове злагодження. Виключення може бути лише для тих, хто мобілізується з досвідом військової служби та нетривалою перервою в її проходженні. Такі люди можуть направлятися відразу до бойових військових частин.
Ті ж громадяни, які раніше не проходили військової служби, призиваються до навчальних центрів, де відбувається навчання за визначеними спеціальностями – ті самі "полігони". Вони можуть бути як на території України, так і за її межами – завдяки добрій волі союзників з НАТО. Лише після цього військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади.
Де це все записано?
Правила та порядок загальної мобілізації визначають наразі чинні закони та нормативно-правові акти:
- "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію",
- "Про військовий обов'язок і військову службу",
- Постанова Кабміну № 1487 про затвердження "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".
- Наказ № 402 Міністерства оборони про затвердження "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".