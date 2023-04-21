Що тепер зміниться та які це матиме наслідки для українців – традиційно читайте в матеріалі 24 Каналу та юриста адвокатського об'єднання T&T Partners Владислава Юрчака.

До теми Мобілізація в Україні: кому з військовозобов'язаних треба негайно стати на облік знову

У чому полягають зміни

Постанова Кабміну від 7 квітня 2023 року за номером 318 вносить суттєві зміни до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки від 23 лютого 2022 року.

Довідково! Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки – це нова назва колишніх військкоматів, скорочено – ТЦК та СП.

Згідно новими правилами, ТЦК та СП відповідно до покладених на них завдань здійснюють заходи оповіщення та призову громадян (крім військовозобов'язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки) на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Стара редакція цього положення не містила вказівки щодо місця перебування особи на військовому обліку, однак здебільшого по всій країні склалася ситуація, коли повістку можна було отримати виключно в тому регіоні, в якому особа перебуває на військовому обліку.

Втім нова редакція усуває такі прогалини та чітко регламентує можливість будь-якому ТЦК та СП здійснювати призов громадян під час мобілізації, незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку. Тобто відтепер представникам ТЦК та СП дозволено вручати військовозобов'язаним повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.

Кабмін фактично розширив повноваження ТЦК та СП. Відтепер вони здійснюють оповіщення та призов громадян:

на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період (незалежно від місця їх перебування на військовому обліку).

Останнє уточнення є ключовим. Раніше частини про місця перебування на військовому обліку не було.

Таким чином, ТЦК та СП вже не братимуть до уваги те, де саме людина перебуває на обліку. Також це не може бути підставою для можливого оскарження при врученні повістки.

Що буде з повістками на блокпостах

Раніше повістки вручалися здебільшого за територіальним принципом, хоча це правило було доволі формальним. Їх могли виписати лише тим, хто має постійну реєстрацію на території, де працює відповідний ТЦК та СП.

При цьому чоловік призовного віку, який прибув на нове місце постійного проживання, зобов'язаний протягом 7 днів стати на військовий облік. Тим, хто не зробив, теж мають вручати повістки.

Водночас виникала й колізія – потрібно було довести різницю між "постійним проживанням" і "тимчасовим проїздом". Цим моментом активно користувалися деякі громадяни, які хотіли уникнути мобілізації. Нині ж їм буде це зробити значно складніше, а "легендарні" повістки на блокпостах стали реальністю. Втім, і тут є нюанси.

Яка різниця між оповіщенням та повісткою

Оповіщення означає, що чоловіка (наразі це стосується лише чоловіків) повідомили про те, що він має стати на облік, або ж уточнити свої облікові дані. Це не обов'язково трансформується у неодмінну мобілізацію, а може бути пов'язане з бажанням уточнення інформації та обліку, а також формуванням резерву. Треба розуміти, що допоки Росія не зникне з політичної мапи світу, загальна військова служба в Україні нікуди не зникне.

Що таке оповіщення Документ, який складається на підставі розпорядження керівника районного (міського) ТЦК та СП. Може бути адресований органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ, організацій, у тому числі закладам освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності. Тут відповідним особам встановлюється обов'язок здійснити оповіщення конкретного списку громадян про їхній виклик до ТЦК та СП і забезпечити їхнє прибуття до ТЦК та СП у строки, зазначені в повістках, які, як правило, додаються до такого оповіщення.

Оповіщення – це лише механізм, який може використовувати ТЦК та СП для вручення повісток військовозобов'язаним,

– Владислав Юрчак пояснює, що таке оповіщення.

Повістка – це конкретний припис, який стосується конкретної особи і встановлює їй обов'язок прибути до ТЦК та СП у визначений строк з метою:

уточнення даних;

проходження військово-лікарської комісії;

призову на строкову військову службу;

мобілізації до конкретної військової частини (мобілізаційне розпорядження).

Владислав Юрчак наголошує, що з точки зору юридичної сили, слід зазначити, що самих військовозобов'язаних оповіщення не зобов'язує до будь-яких дій, однак отримання повістки в результаті оповіщення тягне за собою юридичні наслідки.

Детально Як відбуватиметься весняна мобілізація-2023: усе, що варто знати про зміни

З приводу ж роботодавців, керівників установ, підприємств та організацій, а також посадових осіб, то слід зазначити, що у разі невиконання ними обов'язків, встановлених у розпорядженні керівника ТЦК та СП, такі особи можуть нести адміністративну відповідальність за статтею 210-1 КУпАП, що передбачає санкцію у вигляду штрафу в розмірі від 1700 до 3400 гривень та від 3400 до 5100 гривень штрафу для посадових осіб.

Адмінпротоколи для всіх

Головним аргументом ТЦК та СП є протокол про адміністративне правопорушення –порушення правил військового обліку, що є стартом процесу притягнення до адміністративної (для початку) відповідальності.

Раніше право складати адмінпротокол відносно порушника міг лише його "рідний" ТЦК та СП, де він перебуває на військовому обліку. Нині ж це зможуть робити всі ТЦК та СП незалежно від місця реєстрації.

Відтепер, якщо особі, яка перебуває на обліку, до прикладу, в Києві, вручать повістку в Ужгороді, а така особа не з'явиться, то керівник Ужгородського ТЦК та СП матиме повне право накласти на особу адміністративне стягненя,

– пояснює Владислав Юрчак.

Згідно законодавства, ті порушення правил військового обліку, які тягнуть адміністративну відповідальність віднесені до повноважень ТЦК та СП, а норми КУпАП не містять вказівки щодо необхідності дотримання будь-яких принципів територіальності, а лише визначають, що від імені ТЦК та СП розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники ТЦК та СП.

Україна – не Росія

До початку збройної агресії законодавчі акти України та Росії в питаннях мобілізації та військового обліку були досить схожими. Втім, станом на сьогодні вони відрізняться. В Україні триває повна загальна мобілізація, в Росії вона нібито "часткова", втім мобілізаційні заходи тривають безперервно.

11 квітня 2023 року в Росії проголосували і остаточно ухвалили закон про так званий єдиний реєстр військовозобов'язаних, який фактично дозволятиме перевести процедуру видачі повісток в електронній формі – через портал тамтешніх "госуслуг".

Поки в Україні такі сервіси, як "Дія" спрощують життя, то в Росії їх використовують для набору гарматного м'яса, урізання громадянських прав та свобод, а також посилення диктаторського контролю,

– представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов констатує різницю між Україною та Росією.

Наразі в Україні хоча й розглядалася можливість вручення повісток через портал "Дія", втім реальних кроків для цього наразі не здійснювалося і найближчим часом такі не плануються. Ноу-хау в сфері військового обліку в Україні є запровадження Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Зверніть увагу! В Міноборони неодноразово наголошували, що відбувається планова мобілізація, а пожвавлення з роздачею повісток пов'язане з формування резерву та прагненням поставити на облік якомога більше чоловіків. Адже про багатьох із них у ТЦК просто немає жодної інформації.



Військове командування також наполягає, що говорити про якісь нові хвилі мобілізації недоречно.

Що з Єдиним електронним реєстром військовозобов'язаних і призовників?

Закон про цей Реєстр було схвалено ще в 2017 році, а 28 березня 2022 року було затверджено порядок ведення такого реєстру.

Слід заспокоїти читачів, оскільки мета цього реєстру – в цифровізації ведення облікових даних військовозобов'язаних, що дозволить автоматизувати процес отримання інформації щодо реєстрації проживання осіб та відомостей про їхній сімейний стан чи народження дітей, тощо. Законодавством не визначено й можливості вручення повісток онлайн, тому не потрібно лякатися і терміново видаляти мобільний застосунок "Дія" зі смартфону,

– запевняє пан Юрчак.

Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів станом на сьогодні не містить повної бази всіх військовозобов'язаних громадян, оскільки він почав функціонувати відносно недавно, в той час як з початку незалежності весь облік військовозобов’язаних осіб був виключно "на папері".

До того ж, на практиці чимало громадян взагалі не перебувають, або ж ніколи не перебували на військовому обліку.

Окрім того, законодавчо не визначено механізму отримання повісток через функціонал такого реєстру чи через ту ж "Дію", а тому станом на сьогодні вручення повісток в громадських місцях та блокпостах є необхідним з огляду на ситуацію на фронті та постійну потребу в ротації військовослужбовців.

Повістки за кордоном

За кордоном немає блокпостів, а тому не цілком зрозуміло, а де ж українцям отримувати повістки.

Без надання повноважень консульським установам вручати повістки та здійснювати розгляд справ про адмінправопорушення вказані новели жодним чином не вплинуть на тих, хто перебуває за кордоном,

– розтлумачує ситуацію з повістками за кордоном юрист.

30 грудня 2022 року урядом було затверджено новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Найбільшого резонансу набули відповідні положення, які стосуються військовозобов’язаних, які перебувають за кордоном.

Зокрема, новим порядком покладено ряд обов’язків на дипломатичні установи України, а саме:

інформування громадян призовного віку які не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;

сприяння повернення військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);

повідомлення у семиденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним РТЦ та СП за місцем перебування їх на військовому обліку;

ведуть військового облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Представники дипломатичних установ, згідно чинного законодавства не вправі видавати будь-які види повісток та вручати їх громадянам, що проживають за кордоном. Новим порядком повноваження дипустанов зводяться виключно до ведення обліку військовозобов'язаних та інформування про це відповідних органів в Україні, а тому нововведення в законодавстві ніяк не впливають на осіб, які перебувають за кордоном,

– пояснює Юрчак.

Новації цю ситуації також не змінюють, адже вони розширюють географію вручення повісток лише на території України й не поширюються на дипломатичні установи за кордоном.