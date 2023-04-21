Что теперь изменится и какие это будут иметь последствия для украинцев – традиционно читайте в материале 24 Канала и юриста адвокатского объединения T&T Partners Владислава Юрчака.
К теме Мобилизация в Украине: кому из военнообязанных нужно немедленно встать на учет снова
В чем состоят изменения
Постановление Кабмина от 7 апреля 2023 года под номером 318 вносит существенные изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки от 23 февраля 2022 года.
Согласно новым правилам, ТЦК и СП в соответствии с возложенными на них задачами осуществляют меры уведомления и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки) на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете).
Старая редакция этого положения не содержала указания о месте нахождения лица на воинском учете, однако в основном по всей стране сложилась ситуация, когда повестку можно было получить исключительно в том регионе, в котором лицо состоит на воинском учете.
Впрочем, новая редакция устраняет такие пробелы и четко регламентирует возможность любому ТЦК и СП осуществлять призыв граждан во время мобилизации, независимо от места их пребывания на воинском учете. То есть теперь представителям ТЦК и СП разрешено вручать военнообязанным повестки независимо от места пребывания на воинском учете и места постоянной регистрации.
Кабмин фактически расширил полномочия ТЦК и СП. Теперь они осуществляют уведомления и призыв граждан:
- на военную службу по призыву лиц офицерского состава;
- на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (зачисленных в военный оперативный резерв);
- на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на воинском учете).
Последнее уточнение является ключевым. Раньше части о местах нахождения на воинском учете не было.
Таким образом, ТЦК и СП уже не будут учитывать, где именно человек стоит на учете. Также это не может являться основанием для возможного обжалования при вручении повестки.
Что будет с повестками на блокпостах
Раньше повестки вручались по территориальному принципу, хотя это правило было довольно формальным. Их могли выписать только тем, кто имеет постоянную регистрацию на территории, где работают соответствующие ТЦК и СП.
При этом мужчина призывного возраста, прибывший на новое место постоянного жительства, обязан в течение 7 дней встать на воинский учет. Тем, кто не сделал, тоже должны вручать повестки.
В то же время возникала и коллизия – нужно было доказать разницу между "постоянным проживанием" и "временным проездом". Этим моментом активно пользовались некоторые граждане, желавшие избежать мобилизации. Сейчас им будет это сделать гораздо сложнее, а "легендарные" повестки на блокпостах стали реальностью. Впрочем, и здесь есть нюансы.
Какая разница между уведомлением и повесткой
Уведомление означает, что мужчине (в настоящее время это касается только мужчин) сообщили о том, что он должен стать на учет или уточнить свои учетные данные. Это не обязательно трансформируется в непременную мобилизацию, а может быть связано с желанием уточнения информации и учета, а также формированием резерва. Надо понимать, что пока Россия не исчезнет с политической карты мира, всеобщая военная служба в Украине никуда не исчезнет.
Что такое уведомлениеДокумент, состоящий из распоряжения руководителя районного (городского) ТЦК и СП. Может быть адресован органам местного самоуправления, руководителям предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебным заведениям, независимо от подчинения и формы собственности. Здесь соответствующим лицам устанавливается обязанность осуществить уведомление конкретного списка граждан об их вызове в ТЦК и СП и обеспечить их прибытие в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках, которые, как правило, прилагаются к такому уведомлению.
Уведомление – это только механизм, который может использовать ТЦК и СП для вручения повесток военнообязанным,
– Владислав Юрчак объясняет, что такое уведомление.
Повестка – это конкретное предписание, которое касается конкретного лица и устанавливает ему обязанность прибыть в ТЦК и СП в определенный срок с целью:
- уточнения данных;
- прохождения военно-врачебной комиссии;
- призыва на срочную военную службу;
- мобилизации в конкретную воинскую часть (мобилизационное распоряжение).
Владислав Юрчак отмечает, что с точки зрения юридической силы, следует отметить, что самих военнообязанных уведомление не обязывает к каким-либо действиям, однако получение повестки в результате уведомления влечет юридические последствия.
Подробно Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях
По поводу работодателей, руководителей учреждений, предприятий и организаций, а также должностных лиц, следует отметить, что в случае невыполнения ими обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП, такие лица могут нести административную ответственность по статье 210-1 КУоАП. , что предусматривает санкцию в виде штрафа в размере от 1700 до 3400 грн и от 3400 до 5100 грн штрафа для должностных лиц.
Админпротоколы для всех
Главным аргументом ТЦК и СП является протокол об административном правонарушении – нарушение правил воинского учета, что является стартом процесса привлечения к административной (для начала) ответственности.
Раньше право составлять админпротокол в отношении нарушителя мог только его "родной" ТЦК и СП, где он состоит на воинском учете. Сейчас это смогут делать все ТЦК и СП независимо от места регистрации.
Отныне, если лицу, состоящему на учете, к примеру, в Киеве, вручат повестку в Ужгороде, а такое лицо не явится, то руководитель Ужгородского ТЦК и СП будет иметь полное право наложить на лицо административное взыскание,
– объясняет Владислав Юрчак.
Согласно законодательству, те нарушения правил воинского учета, которые влекут административную ответственность, отнесены к полномочиям ТЦК и СП, а нормы КУоАП не содержат указания о необходимости соблюдения каких-либо принципов территориальности, а лишь определяют, что от имени ТЦК и СП рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания вправе руководители ТЦК и СП.
Украина – не Россия
До начала вооруженной агрессии законодательные акты Украины и России в вопросах мобилизации и воинского учета были достаточно похожими. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день они отличаются. В Украине продолжается полная общая мобилизация, в России она якобы "частичная", впрочем, мобилизационные мероприятия продолжаются непрерывно.
11 апреля 2023 года в России проголосовали и окончательно приняли закон о так называемом едином реестре военнообязанных, который фактически позволит перевести процедуру выдачи повесток в электронной форме – через портал тамошних "госслуг".
Пока в Украине такие сервисы, как "Дия", упрощают жизнь, то в России их используют для набора пушечного мяса, урезания гражданских прав и свобод, а также усиления диктаторского контроля.
– Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов констатирует разницу между Украиной и Россией.
Пока в Украине хотя и рассматривалась возможность вручения повесток через портал "Дия", впрочем, реальных шагов для этого пока не осуществлялось и в ближайшее время такие не планируются. Ноу-хау в сфере воинского учета в Украине – введение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Что с Единым электронным реестром военнообязанных и призывников?
Закон об этом Реестре был одобрен еще в 2017 году, а 28 марта 2022 был утвержден порядок ведения такого реестра.
Следует успокоить читателей, поскольку цель этого реестра – в цифровизации ведения учетных данных военнообязанных, что позволит автоматизировать процесс получения информации о регистрации проживания лиц и сведений об их семейном положении или рождении детей и т.д. Законодательством не определена и возможность вручения повесток онлайн, поэтому не нужно пугаться и срочно удалять мобильное приложение "Дия" со смартфона,
– уверяет господин Юрчак.
Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов на сегодняшний день не содержит полной базы всех военнообязанных граждан, поскольку он начал функционировать относительно недавно, в то время как с начала независимости весь учет военнообязанных лиц был исключительно "на бумаге".
К тому же, на практике многие граждане вообще не состоят, или никогда не состояли на воинском учете.
Повестки за границей
За границей нет блокпостов, а потому не вполне понятно, а где же украинцам получать повестки.
Без предоставления полномочий консульским учреждениям вручать повестки и осуществлять рассмотрение дел об админправонарушениях указанные новеллы никоим образом не повлияют на тех, кто находится за границей,
– разъясняет ситуацию с повестками за границей юрист.
30 декабря 2022 года правительством был утвержден новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Наибольший резонанс получили соответствующие положения, касающиеся находящихся за границей военнообязанных.
В частности, новым порядком возложен ряд обязанностей на дипломатические учреждения Украины, а именно:
- информирование граждан призывного возраста, не имеющих отсрочки или не освобожденных от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;
- содействие возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);
- уведомление в семидневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках, военнообязанных и резервистах соответствующим РТЦ и СП по месту нахождения их на воинском учете;
- ведут воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете.
Представители дипломатических учреждений согласно действующему законодательству не вправе выдавать какие-либо виды повесток и вручать их гражданам, проживающим за границей. Новым порядком полномочия дипучреждений сводятся исключительно к ведению учета военнообязанных и информированию об этом соответствующих органов в Украине, а потому новеллы в законодательстве никак не влияют на лиц, находящихся за границей,
– объясняет Юрчак.
Новации эту ситуацию также не изменяют, ведь они расширяют географию вручения повесток только на территории Украины и не распространяются на дипломатические учреждения за границей.