Согласно Закону, есть определенный алгоритм действий снятия с военного учета и его оформления. Детальнее о том, кому нужно немедленно стать на учет – расскажет 24 Канал.
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Кому нужно немедленно встать на военный учет
Военнообязанные переселенцы, которые стали на учет как ВПЛ на новом месте, также должны стать на военный учет. На это дается 7 дней.
Для этого необходимо сняться с военного учета в месте своего прежнего пребывания для регистрации по новому месту жительства.
Чтобы сняться с прежнего места учета, нужно явиться в военкомат с паспортом и своим военно-учетным документом. Это касается военнообязанных, резервистов и призывников.
Мобилизация в Украине: последние новости
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- Кабмин расширил полномочия ТЦК и СП. Теперь они могут осуществлять оповещение и призыв граждан на военную службу в период, независимо от места их пребывания на военном учете.
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- Однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что повесток в "Дие" не будет.