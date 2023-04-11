На обучение этих военнообязанных нужно время. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Важно Получение повестки еще не означает призыв на службу: что следует помнить о мобилизации

Будут ли усиливать в Украине мобилизацию

По словам Резникова, усиливать мобилизацию в Украине пока нет необходимости. План мобилизации, который утвердил Генштаб ВСУ, до сих пор не завершен.

Мы его еще до конца не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию,

– отметил министр.

Резников подчеркнул, что на сегодняшний день наш Генштаб справляется с компенсацией потерь, которые несет Украина, и не испытывает недостатка в защитниках. Однако есть другой момент – живую силу надо вооружить и лучше современным оружием.

"Не менее важно и обучение людей, их подготовка. В начале основной, наибольший удар приняла и выдержала регулярная армия. Люди, которые уже служили в армии и имели соответствующий опыт. К ним присоединились ветераны начала русско-украинской войны, служившие и воевавшие с 2014 года. Таким образом, первым волнам вторжения противостояли, прежде всего, те, кто уже служил и воевал", – сказал министр.

Резников добавил, что сейчас наши войска комплектуются людьми, которых нужно научить. Особенно важное значение придается подготовке тех подразделений, которые будут участвовать в контрнаступлении.

Оно начнется тогда, когда Генштаб решит, что пришло время,

– подчеркнул глава Минобороны.

Мобилизация в Украине