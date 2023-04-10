Принудительно не могут мобилизовать в армию определенный список лиц. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

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Кто не может быть принудительно мобилизованным

  • Мужчины старше 60 лет,
  • мужчины, непригодные к военной службе,
  • мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации.

В каких случаях предоставляется отсрочка от мобилизации

  • Из-за семейных обстоятельств,
  • состояние здоровья,
  • получение образования или удлинение профессиональной деятельности,
  • освобождение от мобилизации по виду деятельности,
  • забронированные предприятиями.

Отметим, что по семейным обстоятельствам предоставляется отсрочка лицам, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет. Также лицам, самостоятельно воспитывающим ребенка/детей до 18 лет.

Кроме того, отсрочку также дают лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет.

Кстати, работников определенных органов, предприятий, организаций, учреждений могут забронировать. Они будут продолжать выполнять свои должностные обязанности. Отсрочка дается в течение 6 месяцев.

Напомним, что за пределы Украины могут выехать некоторые категории мужчин, не подлежащие мобилизации. Среди них:

  • парни до 18 лет,
  • мужчины от 60 лет,
  • лица, непригодные к военной службе по решению военно-врачебной комиссии,
  • граждане Украины, постоянно проживающие на территории другой страны.