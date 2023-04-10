Принудительно не могут мобилизовать в армию определенный список лиц. Детальнее об этом – читайте в материале 24 Канала.
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Кто не может быть принудительно мобилизованным
- Мужчины старше 60 лет,
- мужчины, непригодные к военной службе,
- мужчины, имеющие право на отсрочку от мобилизации.
В каких случаях предоставляется отсрочка от мобилизации
- Из-за семейных обстоятельств,
- состояние здоровья,
- получение образования или удлинение профессиональной деятельности,
- освобождение от мобилизации по виду деятельности,
- забронированные предприятиями.
Отметим, что по семейным обстоятельствам предоставляется отсрочка лицам, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет. Также лицам, самостоятельно воспитывающим ребенка/детей до 18 лет.
Кроме того, отсрочку также дают лицам, воспитывающим ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет.
Кстати, работников определенных органов, предприятий, организаций, учреждений могут забронировать. Они будут продолжать выполнять свои должностные обязанности. Отсрочка дается в течение 6 месяцев.
Напомним, что за пределы Украины могут выехать некоторые категории мужчин, не подлежащие мобилизации. Среди них:
- парни до 18 лет,
- мужчины от 60 лет,
- лица, непригодные к военной службе по решению военно-врачебной комиссии,
- граждане Украины, постоянно проживающие на территории другой страны.