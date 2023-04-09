Однако бывают случаи, когда военнообязанного вызывают в ТЦК бумажным письмом или звонком по телефону. Адвокат Антон Маринич объяснил, законно ли это в Украине.

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Является ли законным вызов в военкомат письмом

По словам адвоката, получение письма, в котором есть повестка, является законным способом оповещения. Тогда же военкомат будет иметь подтверждение того, что мужчина получил письмо и ознакомился с его содержимым.

Если говорится об обычном письме, которое бросают в почтовый ящик, то тогда же военкомат не будет иметь никаких гарантий, что военнообязанный получит данное уведомление.

Адвокат отметил, что военкоматы могут даже наложить штраф на военнообязанного за игнорирование письма. В таком случае действия ТЦК придется обжаловать в суде.

Законен ли вызов в военкомат звонком по телефону

Юрист рассказал, что также военкоматы могут обзванивать военнообязанных с просьбой явиться к ним. Однако эти звонки являются рекомендательными и не имеют никакого юридического последствия.

Однако следует учитывать статус человека, которому поступил звонок, ведь это могут быть стоящие на учете резервисты. Они располагают мобилизационным распоряжением и с момента объявления военного положения обязаны явиться в военкомат без вручения повестки.

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