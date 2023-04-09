Однак бувають випадки, коли військовозобов’язаного викликають до ТЦК паперовим листом або дзвінком телефоном. Адвокат Антон Маринич пояснив, чи законно це в Україні.
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Чи є законним виклик у військкомат листом
За словами адвоката, отримання листа, в якому є повістка, є законним способом оповіщення. Тоді ж військкомат матиме підтвердження того, що чоловік отримав листа та ознайомився з його вмістом.
Якщо мовиться про звичайний лист, який кидають у поштову скриньку, то тоді ж військкомат не матиме жодних гарантій, що військовозобов'язаний отримає дане сповіщення.
Адвокат зазначив, що військкомати можуть навіть накласти штраф на військовозобов’язаного за ігнорування листа. У такому випадку дії ТЦК доведеться оскаржити у суді.
Чи законний виклик у військкомат дзвінком телефоном
Юрист розповів, що також військкомати можуть обдзвонювати військовозобов'язаних з проханням з'явитися до них. Однак ці дзвінки є рекомендаційними і вони не мають жодного юридичного наслідку.
Однак слід враховувати статус людини, якій надійшов дзвінок, адже це можуть бути резервісти, які стоять на обліку. Вони мають мобілізаційне розпорядження і з моменту оголошення воєнного стану зобов'язані з'явитися до військкомату без вручення повістки.
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- Раніше юристи розповіли, як варто себе поводити громадянам, яким намагаються вручити повістку на вулиці.
- До речі, наявність у військовозобов'язаних чоловіків так званого "білого квитка" не звільняє від мобілізації. Деяких його власників можуть призвати до служби в армії.
- Зауважимо, що чоловіки, які попри заборону перетину кордону змогли виїхати з України, будуть притягнуті до відповідальності – вони отримають штрафи. Однак деякі військовозобов'язані можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.