Однак бувають випадки, коли військовозобов’язаного викликають до ТЦК паперовим листом або дзвінком телефоном. Адвокат Антон Маринич пояснив, чи законно це в Україні.

Важливо Основні правила при врученні повістки: юрист пояснив, що важливо робити

Чи є законним виклик у військкомат листом

За словами адвоката, отримання листа, в якому є повістка, є законним способом оповіщення. Тоді ж військкомат матиме підтвердження того, що чоловік отримав листа та ознайомився з його вмістом.

Якщо мовиться про звичайний лист, який кидають у поштову скриньку, то тоді ж військкомат не матиме жодних гарантій, що військовозобов'язаний отримає дане сповіщення.

Адвокат зазначив, що військкомати можуть навіть накласти штраф на військовозобов’язаного за ігнорування листа. У такому випадку дії ТЦК доведеться оскаржити у суді.

Чи законний виклик у військкомат дзвінком телефоном

Юрист розповів, що також військкомати можуть обдзвонювати військовозобов'язаних з проханням з'явитися до них. Однак ці дзвінки є рекомендаційними і вони не мають жодного юридичного наслідку.

Однак слід враховувати статус людини, якій надійшов дзвінок, адже це можуть бути резервісти, які стоять на обліку. Вони мають мобілізаційне розпорядження і з моменту оголошення воєнного стану зобов'язані з'явитися до військкомату без вручення повістки.

Мобілізація в Україні: останні новини