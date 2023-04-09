Про те, як варто себе поводити громадянам, яким намагаються вручити повістку на вулиці, розповів юрист Антон Маринич. Насамперед варто запам'ятати, що саму повістку оскаржити не можна.

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Поради від юриста: що робити при врученні повістки

Юрист Антон Маринич виокремив три головні поради, як варто поводитися при отриманні повістки. Коротко про них:

З'ясувати, чи особи, які намагаються вручити повістку, мають на це повноваження. Якщо не впевнені у протиправності поведінки цих осіб – не варто одразу діставати телефон та знімати їх. Пам'ятати, що затримувати та примусово доставляти до ТЦК СП ніхто не має права.

До останнього пункту варто додати, що тут є один виняток. Якщо громадянин не прийшов у військкомат, отримавши повістку, і ТЦК СП звернувся по допомогу до поліції, правоохоронці можуть затримати таку людину і відвезти її туди примусово.

Проблема полягає в тому, що сама повістка не оскаржується. Навіть якщо буде порушена процедура або просто впишуть ім'я цієї особи, до якої звернулись на вулиці та перевірили документи – на жаль оскарження такої повістки не скасовує обов’язку з’явитись до військкомату,

– зазначає юрист.

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Хто може вручати повістки

Існує міф, що всі військові можуть роздавати повістки, проте це не так. Видати повістку мають право лише чітко визначені законом особи, серед яких: