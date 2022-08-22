Центри комплектування продовжують роздавати повістки чоловікам. Про негайний призов не йдеться: армія укомплектована та потребує лише певних фахівців, мова йде лише про оновлення усіх даних військовозобов'язаних.

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Хто може роздавати повістки

Як повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, доволі часто можна зустріти спекуляції на тему вручення повісток. Її навіть намагаються по-різному трактувати, збиваючи усіх з пантелику.

Що потрібно запам'ятати усім: працівники Нацполіції та бійці Територіальної оборони повісток не роздають. Вони лише можуть супроводжувати уповноважених осіб та забезпечувати порядок.

Закон чітко регламентує перелік осіб, які мають право вручати повістки. Згідно із законодавством, до нього входять:

працівники військкоматів;

уповноважені особи комунальних установ (ЖЕД);

роботодавці;

уповноважені працівники закладів освіти.

Українців закликають не вірити усіляким чуткам, які можуть поширювати у мережі. Паніка та недовіра – це те, на що сподівається ворог, тому варто довіряти лише офіційним джерелам.

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