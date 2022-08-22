Центры комплектования продолжают раздавать повестки мужчинам. О немедленном призыве речь не идет: армия укомплектована и нуждается только в определенных специалистах, речь идет только об обновлении всех данных военнообязанных.
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Кто может раздавать повестки
Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, часто можно встретить спекуляции на тему вручения повесток. Ее даже пытаются по-разному трактовать, сбивая всех с толку.
Что нужно запомнить всем: работники Нацполиции и бойцы Территориальной обороны повесток не раздают. Они могут сопровождать уполномоченных лиц и обеспечивать порядок.
Закон четко регламентирует список лиц, имеющих право вручать повестки. Согласно законодательству, в него входят:
- работники военкоматов;
- уполномоченные лица коммунальных учреждений (ЖЭД);
- работодатели;
- уполномоченные работники учебных заведений.
Украинцев призывают не верить всяческим слухам, которые могут распространять в сети. Паника и недоверие – это то, на что надеется враг, поэтому следует доверять только официальным источникам.
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