Уже с 22 августа украинцам нужно быть особенно осторожными. Об ограничениях, введенных из-за серьезной угрозы, читайте в материале 24 канала.

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Запрет массовых мероприятий в Киеве

Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов запретил проводить какие-либо массовые мероприятия в столице в течение 22 – 25 августа. Кроме того, до 24 августа включительно метро будет работать с 06.00 до 21.00.

Кроме того, по данным "Украинской правды" , работникам правительственного квартала рекомендуют не ходить на работу в офис с 22 по 26 августа. Всех сотрудников государственных учреждений призывали "по возможности меньше там появляться", а работать из дома. Уже известно, что аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно, кроме работников, работающих в международных делегациях и над подготовкой к следующему заседанию.

Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, как будут проходить торжества по случаю государственных праздников:

во время проведения мероприятий ко Дню Государственного Флага 23 августа и празднованию Независимости Украины 24 августа запрещено проведение любых развлекательных и других массовых мероприятий:

все торжества следует провести с ограниченным количеством людей с соблюдением всех требований безопасности или онлайн.

Не забывайте и о соблюдении требований комендантского часа и сигналов воздушной тревоги. Прошу вас, избегайте также и массовых скоплений людей в ходе проведения мероприятий,

– подчеркнул Кулеба.

О угрозе обстрелов Киева говорили в Офисе Президента.

В Харькове – длинный комендантский час

Из-за опасности в Харькове решили изменить продолжительность комендантского часа. Так, она будет действовать в течение 22 – 25 августа с 19:00 до 07:00 . Глава ОВА Олег Синегубов призвал население подготовиться к длительному пребыванию в домах и укрытиях.

Заметим, во время действия комендантского часа запрещено:

находиться в общественных местах;

передвигаться по улицам пешком или транспортом.

Выйти на улицу можно только в том случае, если во время тревоги вы направляетесь в укрытие.

Кроме того, 23 августа в Харькове не будут работать пункты гуманитарной помощи . Получить его на этой неделе можно будет 25 или 27 августа.

Важно Планируйте маршруты и прячьтесь во время каждой тревоги: советы от полиции на 23 – 25 августа

Ограничение на Буковине

Совет обороны Черновицкой области запретил религиозным организациям проводить крестные ходы . Также в области ограничили проведение мирного собрания, митингов, походов и других массовых мероприятий. Их организацию будут согласовывать со штабом территориальной обороны через ОВА.

По словам главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка , организаторы мероприятий должны определять количество участников, в соответствии с емкостью ближайших укрытий. Если на Буковине объявят воздушную тревогу – мероприятие нужно немедленно прекратить.

Жителям Николаева советуют работать дистанционно

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что областной центр в День Независимости закрывать не будут. Об этом все массовые мероприятия – запрещены. Кроме того, жителям области советуют остаться работать из дома.

Мы не проводим никаких мер, прошу не собираться в большие коллективы в эти дни. Используйте это время для отдыха с умом,

– подчеркнул Ким.

Он также добавил, что увеличивать продолжительность комендантского часа в области не будет.

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Что известно об угрозе на 24 августа: коротко

Спецслужбы призвали украинцев на этой неделе более ответственно относиться к сиренам. Ни в коем случае нельзя игнорировать сообщение о воздушной тревоге.

Из-за повышенной угрозы и ядерного шантажа России в Украине даже ввели новые сигналы тревоги. Они будут сообщать о радиационной и химической опасностях, а также требовании эвакуироваться. Ознакомиться со звучанием этих сигналов можно здесь.

Добавим, что в России до 29 августа закрыли воздушное пространство в городах , расположенных у границы с Украиной. Самолетов не будут принимать сразу 11 аэропортов. Поэтому если в вашем городе не ввели дополнительные ограничения, это не означает, что опасности нет, а на тревогу можно не реагировать. Относитесь ответственно к своей жизни и безопасности ваших родных. Лучше провести 2 часа в укрытии, чем потерять то, чего не вернешь.



Советы от полиции по поведению на День Независимости / Инфографика 24 канала

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