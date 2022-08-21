Об обновлении сигналов воздушной тревоги рассказали в Центре противодействия дезинформации. Специалисты отмечают, что игнорировать сирены ни в коем случае не стоит.
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В Украине обновятся сигналы тревоги
Из-за обострения ядерного шантажа некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности:
- Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.
- Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.
- Сигнал эвакуации из города звучит, как гудок поезда.
После оповещения необходимо включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.
В ЦПД напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд. Игнорировать его не стоит. Вместо этого следует немедленно идти к ближайшему укрытию и помнить о правиле двух стен и двух выходов.
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Что делать во время разных видов опасностей
Директор департамента гражданской защиты Винницкого горсовета Олег Парфилов в комментарии для телеканала "ВИТА" рассказал, что во время химической опасности стоит:
- находиться в помещении,
- выключить автоматическую вентиляцию,
- закрыть окна и двери,
- по возможности закрыть вентиляционные отверстия.
При радиационной опасности действовать нужно так же. Во время уведомления об эвакуации из города обязательно нужно включить радио или телевизор. По словам Парфилова, в этих сообщениях будет предоставлена информация о:
- порядке проведения эвакуации,
- местах сбора,
- транспорте, который будет привлечен к эвакуации,
- времени ее проведения.
Смотрите видео о разных видах сигналов опасности:
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