Об обновлении сигналов воздушной тревоги рассказали в Центре противодействия дезинформации. Специалисты отмечают, что игнорировать сирены ни в коем случае не стоит.

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В Украине обновятся сигналы тревоги

Из-за обострения ядерного шантажа некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности:

Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.

– звук церковных колоколов. Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.

– это звон в набат. Сигнал эвакуации из города звучит, как гудок поезда.

После оповещения необходимо включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

В ЦПД напомнили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд. Игнорировать его не стоит. Вместо этого следует немедленно идти к ближайшему укрытию и помнить о правиле двух стен и двух выходов.

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Что делать во время разных видов опасностей

Директор департамента гражданской защиты Винницкого горсовета Олег Парфилов в комментарии для телеканала "ВИТА" рассказал, что во время химической опасности стоит:

находиться в помещении,

выключить автоматическую вентиляцию,

закрыть окна и двери,

по возможности закрыть вентиляционные отверстия.

При радиационной опасности действовать нужно так же. Во время уведомления об эвакуации из города обязательно нужно включить радио или телевизор. По словам Парфилова, в этих сообщениях будет предоставлена ​​информация о:

порядке проведения эвакуации,

местах сбора,

транспорте, который будет привлечен к эвакуации,

времени ее проведения.

Смотрите видео о разных видах сигналов опасности:

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