Во время телемарафона первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, как себя вести в течение 23 – 25 августа. Он отметил, что риск ракетных атак может быть даже выше.

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Призывают не игнорировать воздушную тревогу

Правоохранители в течение нескольких праздничных дней – с 23 по 25 августа – призывают украинцев быть более ответственными. Речь идет о необходимости реагировать на сигналы о воздушной тревоги. Как только прозвучит сирена – отправляйтесь сразу же в укрытие и находитесь там, пока не будет отбоя.

В то же время, он отметил, что полицейские в эти дни будут следить за порядком в стране. Они будут работать над тем, чтобы гарантировать меры безопасности.

Подготовьте маршрут

Если вам необходимо будет выходить из дома, то следует заранее продумать маршрут. Речь идет о том, чтобы вы четко знали, что по дороге сможете зайти оперативно в хранилище тогда, когда включат сирену.

Что касается советов гражданам на эти дни… прежде всего при планировании своих маршрутов, перемещении, в обязательном порядке, заранее узнайте, где есть места укрытия, чтобы в случае звучащего сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия,

– подчеркнул он.

Отметим, что Владимир Зеленский во время своего видеообращения попросил украинцев не игнорировать сирены. Он отметил, что в течение следующей недели россия может усилить демонстрацию своей жестокости. Один из способов этого – массированные ракетные обстрелы. Не следует игнорировать сигналы о воздушной тревоги.

В ходе телемарафона советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк также оценил риски атаки Киева. Он отметил, что столица среди целей врага. Но это не значит, что жители других городов могут быть легкомысленными. Абсолютно всем следует быть готовыми к возможным ракетным ударам.

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