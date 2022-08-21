Для оккупантов Киев – это символический город

Об угрозах со стороны россии в дни, когда Украина будет праздновать День Независимости, в эфире телемарафона рассказал антикризисный советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он прокомментировал высказывания президента Владимира Зеленского, предупредившего, что россия может сделать "что-то гадкое".

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По словам Михаила Подоляка, есть определенные мысли, что российские военные могут совершить в День Независимости Украины.

россия – это архаическое государство, которое привязывает свои действия к определенным датам. Для них это какие-то навязчивые мысли, что нужно сделать, чтобы людям было плохо. Они ненавидят нас, поэтому 23 – 24 попытаются увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов,

– сказал советник главы ОП.

Как отметил Подоляк, для оккупантов Киев – это символический город, поскольку россияне заявляли, что "через 3 дня будут идти маршем по Крещатику". Однако советник главы ОП подчеркнул, что уже прошло полгода войны, а россияне "проигрывают Украине по всем цивилизационным нормативам".

Михаил Подоляк заявил, что россияне захотят получить "компенсацию" за эти полгода войны, поскольку их унизили, и россия некрасиво смотрится с точки зрения репутации. Также захватчики захотят "компенсацию" за "жаркий сезон в Крыму" и за стойкость Украины.

"Будет увеличено количество обстрелов украинских городов", – сказал Подоляк и призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

россияне могут провести теракт в оккупированном Мариуполе

оккупанты могут готовить теракт на День Независимости Украины. По данным украинской разведки, в оккупированном Мариуполе россияне планируют провести показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

По одному из возможных сценариев россиян, они могут нанести по помещению, где будет проходить "судилище", точечный ракетный удар и обвинить в этом Украину.

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