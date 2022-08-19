Стало известно, что оно должно состояться в оккупированном Мариуполе 24 августа. Во время этого преступления может произойти теракт.

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Пропагандисты, "свидетели" и клетки на сцене

Информацию о теракте узнали наши разведчики. По их данным, на День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

Захватчики срочно переоборудуют для этого филармонию в Мариуполе, которая еще уцелела. На сцене заведения монтируют железные клетки, в которых будут удерживать украинских защитников. Отметим, что ранее о клетках уже сообщали в горсовете Мариуполя. Также оккупанты возводят несколько новых временных сооружений рядом с помещением.

Более того, чтобы все выглядело якобы "легитимно", они готовят специально обученных "свидетелей" и завозят российских пропагандистов.

Наши разведчики говорят, что по одному из возможных сценариев, они могут ударить по помещению ракетой точечно. Если это произойдет, то они попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину.