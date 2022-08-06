В сентябре кафиры планируют устроить показательный самосуд над украинскими воинами в помещении мариупольской камерной филармонии. Представитель прессслужбы ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона сообщил, что россияне обустраивают клетки на сцене для устрашения украинцев, пишет 24 канал.

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россияне хотят дестабилизировать военных и украинцев

Андрей Юсов сказал, что таким образом россияне оказывают моральное давление на находящихся в плену украинских защитников, а также на все украинское общество и родных защитников. Цель – "запугать и дестабилизировать Украину", продолжая распространять пропаганду и называть защитников своей страны "фашистами".

Это не останавливает Украину в защите своей территории, в том числе в борьбе за возвращение своих защитников… Координационный штаб по обращению с военнопленными продолжает бороться, продолжаются переговоры, чтобы украинские защитники вернулись домой,

– заявил Юсов.

Он напомнил, что любые незаконные судилища, устраиваемые россией, не легитимны ни для Украины, ни для всего мира.

К слову, недавно расследователи сумели установить оккупанта, пытавшего военного в украинской форме. Военным преступником оказался тувинец Очур-Суге Монгуш 1993 года рождения. Более того, расследователи даже поговорили с палачом. Он пытался отрицать свою причастность, но выдал себя, запутавшись в показаниях.

Польша упрекнула Запад Мариуполем.

Тем временем в Польше пытаются добиться, чтобы мир еще активнее оказывал Украине помощь, в частности, Западу напомнили о Мариуполе. Польша убеждена, что если бы украинская армия получила HIMARS раньше, то мариупольской трагедии можно было бы избежать . В таком случае украинская армия смогла бы помешать российским захватчикам войти в город. При этом польская сторона уверена, что Украина обязательно победит в войне.

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