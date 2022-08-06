У вересні окупанти планують влаштувати показовий самосуд над українськими воїнами у приміщенні маріупольської камерної філармонії. Представник пресслужби ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що росіяни облаштовують клітки на сцені для залякування українців, пише 24 канал.

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росіяни хочуть дестабілізувати військових та українців

Андрій Юсов сказав, що таким чином росіяни чинять моральний тиск на українських захисників, які перебувають в полоні, а також на все українське суспільство та рідних захисників. Мета – "залякати і дестабілізувати Україну", продовжуючи поширювати пропаганду і називати захисників своєї країни "фашистами".

Це не зупиняє Україну в захисті своєї території, у тому числі в боротьбі за повернення своїх захисників… Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує боротись, продовжуються перемовини, щоб українські захисники повернулися додому,

– заявив Юсов.

Він нагадав, що будь-які незаконні судилища, які влаштовує росія, не легітимні ні для України, ні для всього світу.

До слова, нещодавно розслідувачі зуміли встановити окупанта, який катував військового в українській формі. Воєнним злочинцем виявився тувинець Очур-Суге Монгуш 1993 року народження. Ба більше, розслідувачі навіть поговорили з катом. Він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях.

Польща дорікнула Заходу Маріуполем

Тим часом у Польщі намагаються домогтися, щоб світ ще активніше надавав Україні допомогу, зокрема Заходу нагадали про Маріуполь. Польща переконана, що якби українська армія отримала HIMARS раніше, то маріупольської трагедії можна було б уникнути. В такому випадку українська армія змогла б завадити російським загарбникам увійти у місто. При цьому польська сторона переконана, що Україна обов'язково переможе у війні.

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