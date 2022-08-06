Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький пояснив, що якби Україна мала ці РСЗВ, українська армія завадила б російським загарбникам увійти у місто.

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Чому у Польщі переконані, що HIMARS допомогли б у битві за Маріуполь

Річ у тім, що ЗМУ стояли за 100 кілометрів від міста на рівнинній місцевості і не мали змоги зрушити лінію фронту. Тож далекобійна РСЗВ у тій битві дуже допомогла.

Ми чудово розуміємо, що якби HIMARS дійшов до України раніше, маріупольська трагедія могла б і не статися. Українці просто стояли за 100 кілометрів від цього міста, їх поділяла рівнинна місцевість, вони не могли зрушити лінію фронту і були змушені марно спостерігати за трагедією своїх товаришів. Якби в них були ці пускові установки, вони б не дозволили росіянам увійти до міста,

– сказав Ціхоцький.

Посол Польщі вірить у перемогу України

Також Бартош Ціхоцький заявив, що навіть не сумнівається в тому, що Україна зможе перемогти росію у цій війні. Головне, щоб Захід продовжував підтримувати Україну. Щоправда, перемога може бути важкою – це не лише питання часу, а й великої кількості жертв та руйнувань.

Та я й не маю сумніву (що Україна переможе – 24 канал). Якщо не станеться якийсь незрозумілий поворот, який змусить Захід перестати підтримувати Україну у військовому та економічному відношенні та покарати росію санкціями – мені складно навіть придумати причину, через яку це має статися – Україна захищатиметься. Це лише питання часу, а й масштабів жертв та руйнувань,

– сказав він.

Тож він запропонував кожному зі світових лідерів запитати себе: "чи збираємося ми дивитися, як Україна спливає кров'ю і, нарешті, переможе".

Тим часом російські загарбники продовжують поводитись, як терористи. Зокрема і в Маріуполі. Зараз на сцені маріупольської камерної філармонії російські росіяни збирають тюремні клітки. Повідомляється, що у вересні окупанти планують влаштувати показовий самосуд над українськими воїнами.

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