Як розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, ворог у Маріуполі вже не приховує ті звірства, які чинив. Ба більше, вже є спеціальні "каталоги", які містять кілька тисяч світлин тих, чиї тіла лежать у братських могилах.

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Тіла все ще лежать посеред вулиць

За словами Петра Андрющенка, моторошну картину можна спостерігати на перехресті вулиць Ломізова та Азовстальської. Там усе ще лежать просто неба два трупи мирних мешканців. Хоч вони і запаковані у пакети, але це не заважає бродячим собакам їх розривати. Ба більше, чотирилапі, які також потерпають від голоду у місті, буквально розтягують частини тіл загиблих від рук ворога по всьому району.

Місцеві мешканці вже на це вказали окупаційній "владі". Представники останньої не поспішають реагувати. Маріупольцям вони відповіли різко та коротко: "кому треба, хай той і поховає".



Просто неба лежать трупи маріупольців / Фото з телеграму Андрющенка



Просто неба лежать трупи маріупольців / Фото з телеграму Андрющенка



Просто неба лежать трупи маріупольців / Фото з телеграму Андрющенка

У моргу створили "каталог смерті"

На базі лікарні №1 відкрили морг. Там окупанти надають "каталог смерті", в якому містяться від 3 до 4 тисяч світлин маріупольців, похованих у братських могилах.

Містяни розказують, що їм вкрай складно психологічно пройти пошук рідних і близьких, які можуть бути похованими. Та й самі окупанти зізнаються, що до каталогу занесли заледве 20% від усіх мешканців міста, чиї тіла привозили в імпровізований морг у супермаркеті Метро.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда порівняв звірства у Маріуполі з тим, що чинили нацисти у Варшаві. На цьому він зробив акцент під час відкриття виставки "Варшава – Маріуполь – міста руїн, міста боротьби, міста надії", що проходить у польській столиці.

Те, що сталося тут, у Варшаві, під час Другої світової війни, коли тут велись бої, а німці бездушно вбивали цивільних жителів столиці, і, на жаль, російська агресія проти України сьогодні – однаково жорстокі,

– наголосив Дуда.

Президент Польщі підкреслив, що світлини зі зруйнованої німцями Варшави під час повстання у серпні 1944 року та нинішні кадри з Маріуполя, знищеного російськими військовими, схожі як і режими, які чинили злочини.

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