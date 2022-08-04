Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, враг в Мариуполе уже не скрывает зверства, которые совершал. Более того, уже есть специальные "каталоги", которые содержат несколько тысяч фотографий тех, чьи тела лежат в братских могилах.

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Тела все еще лежат посреди улиц

По словам Петра Андрющенко, жуткую картину можно наблюдать на перекрестке улиц Ломизова и Азовстальской. Там все еще лежат под открытым небом два трупа мирных жителей. Хотя они и упакованы в пакеты, но это не мешает бродячим собакам разрывать их. Более того, четвероногие, которые также страдают от голода в городе, буквально растягивают части тел погибших от рук врага по всему району.

Местные жители уже на это указали оккупационным "властям". Представители последней не спешат реагировать. Мариупольцам они ответили резко и коротко: "кому нужно, пусть тот и похоронит".



Под открытым небом лежат трупы мариупольцев / Фото с телеграмму Андрющенко



Под открытым небом лежат трупы мариупольцев / Фото с телеграмму Андрющенко



Под открытым небом лежат трупы мариупольцев / Фото с телеграмму Андрющенко

В морге создали "каталог смерти"

На базе больницы №1 открыли морг. Там кафиры предоставляют "каталог смерти", в котором содержатся от 3 до 4 тысяч фотографий мариупольцев, похороненных в братских могилах.

Горожане рассказывают, что им крайне сложно психологически пройти поиск родных и близких, которые могут быть погребены. Да и сами кафиры признаются, что в каталог внесли едва 20% всех жителей города, чьи тела привозили в импровизированный морг в супермаркете Метро.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда сравнил зверства в Мариуполе с тем, что совершали нацисты в Варшаве . На этом он сделал акцент на открытии выставки "Варшава – Мариуполь – города руин, города борьбы, города надежды", которая проходит в польской столице.

Случившееся здесь, в Варшаве, во время Второй мировой войны, когда здесь велись бои, а немцы бездушно убивали гражданских жителей столицы, и, к сожалению, российская агрессия против Украины сегодня – одинаково жестокие,

– подчеркнул Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что фотографии из разрушенной немцами Варшавы во время восстания в августе 1944 года и нынешние кадры из Мариуполя, уничтоженного российскими военными, схожи с режимами, совершавшими преступления.

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