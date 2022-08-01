Оккупанты уже назвали дату концерта на "Азовстали"

Местные жители в Мариуполе рассказали журналистам 24 канала, что российские оккупанты планируют рок-концерт на "Азовстале". Захватчики планируют провести концерт уже 4 августа.

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О планах провести праздник на костях объявили квазиреспублики из Донецка и Луганска, а также "Молодая Гвардия "Единой России".

Что известно о боях на "Азовстале"

русские военные с первых дней войны начали обстреливать Мариуполь из разного типа вооружения. Оккупанты буквально уничтожали город, создавая там гуманитарную катастрофу.

В результате Мариуполь оказался в блокаде. Украинские военные пытались сдержать захватчиков, значительно превосходивших в живой силе и технике. Наши воины держали оборону на "Азовстале", на территорию которого оккупанты сбрасывали сверхтяжелые бомбы.

Но в мае наши военные получили приказ прекратить оборону Мариуполя и сохранить свою жизнь. Более 2 тысяч наших защитников эвакуировали на оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных.

30 июля россияне убили более 40 украинских пленных из "Азовстали", удерживаемых в колонии в Еленовке. В Офисе Президента назвали действия россии – терактом.

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