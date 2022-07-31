Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, украинские партизаны не дают российским захватчикам расслабиться. Охота продолжается.

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Андрющенко отмечает, что украинские партизаны каждый день работают в Мариуполе. Это непросто, но работа продолжается. Недавно удалось сжечь большое поле, откуда россияне собирались собрать урожай. Он расположен вблизи складов с боеприпасами и ремонтной базы в направлении Новоазовска.

По словам советника городского головы Мариуполя, все оккупанты "помаркированы" – их ожидает расплата.

Эта мерзость должна знать. Они должны каждый день оборачиваться. Оккупанты начали немного расслабляться. Но сейчас уже не расслабляются. Люди есть, они трудятся. Всех ждет возмездие, – подчеркнул Андрющенко.

Андрющенко об украинских партизанах в Мариуполе: смотрите видео

Добавим, российские оккупанты опасаются украинских партизан. К примеру, в Херсонской области захватчики пытаются в очередной раз усилить режим контроля за гражданскими. Они нарастили количество патрулей "полиции" и "комендатуры", а также наставили больше блокпостов. Дошло до того, что в некоторых районах Херсона и области даже не разрешают ездить на электросамокатах, мопедах и мотоциклах.