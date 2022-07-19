Из-за удачных действий партизан по уменьшению количества коллаборантов россияне перестали анонсировать и освещать в режиме реального времени визиты своих "кураторов". Об этом в эфире 24-го канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Он добавил, что о наличии кириенко в Херсонской области узнали из вечерних ударов украинской армии по складам боеприпасов.

Очень сомнительно, чтобы он мог попасть под этот удар,

– сообщил херсонский активист Владимир Молчанов.

По его словам, поражения были нанесены по таким объектам, как завод "Мирошник" в Райском. А также по складским помещениям на дамбе Каховской ГЭС возле шлюзовой камеры. Там есть неплохие помещения, удобные для разгрузки с железной дороги. Однако их недостаток в том, что они недостаточно велики с точки зрения своей емкости.

"Судя по характеру детонации, на заводе "Мирошник" хранилось неплохое количество вооружения и боеприпасов. Они детонировали, и звук разносился по всей Новой Каховке", – рассказал Владимир Молчанов.

Он добавил, что на складах, которые были на дамбе, боеприпасы могли быть в небольшом количестве. Возможно, хранилось топливо, потому что пожар был длинным и с черным дымом. Однако не сравнить с теми местами, где действительно хранились боеприпасы.

Я думаю, что кириенко просто издалека услышал эти взрывы и соответственно стал "героем", который "попал под обстрел",

– отметил Молчанов.

Попадания вокруг Новой Каховки

По его словам, в Бериславе уничтожена большая ремонтная база, где хранилась и ремонтировалась техника. Это Бериславский машиностроительный завод с огромной парковкой. Там удар ВСУ был такой, что ничего практически не осталось и все сгорело.

"Кроме того, россияне используют ПВО в лесу вокруг крупнейшего микрорайона Новой Каховки – Сокол. Туда также были попадания. Похоже, что была сожжена одна из установок "Панцирь" или "Тор", которая пыталась противодействовать украинским ракетам, летящим на российские объекты", – добавил Владимир Молчанов.

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