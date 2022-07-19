На месте обстрела работают спасатели

Об ударе по центральной части Краматорска днем 19 июля сообщил крматорский городской глава Александр Гончаренко. По его словам, в результате обстрела Краматорска есть жертвы.

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Александр Гончаренко не уточнил информацию о жертвах атаки врага. Он отметил, что на месте работают специалисты взрывотехнических служб и спасатели.

Также детали обстрела Краматорска сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, в Краматорске прогремели громкие взрывы. россияне ударили авиационными ракетами по центральной части города. Кириленко рассказал, что известно минимум об одном погибшем гражданском.

Также Глава Донецкой ОВА отметил, что в жилых многоэтажках из-за обстрелов возникли пожары. Кириленко опубликовал видео и фото последствий обстрела Краматорска.

Последствия обстрела Краматорска: фото и видео

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