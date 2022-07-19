На місці обстрілу працюють рятувальники
Про удар по центральній частині Краматорська вдень 19 липня повідомив краматорський міський голова Олександр Гончаренко. За його словами, внаслідок обстрілу Краматорська є жертви.
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Олександр Гончаренко не уточнив інформацію щодо жертв атаки ворога. Він наголосив, що на місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб і рятувальники.
Також деталі обстрілу Краматорська повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За його словами, у Краматорську прогриміли гучні вибухи. росіяни вдарили авіаційними ракетами по центральній частині міста. Кириленко розповів, що відомо про щонайменше одного загиблого цивільного.
Також Глава Донецької ОВА зазначив, що у житлових багатоповерхівках через обстріли виникли пожежі. Кириленко опублікував відео та фото наслідків обстрілу Краматорська.
Наслідки обстрілу Краматорська: фото та відео
Яка ситуація на Донбасі
- У розвідці міністерства оборони Великої Британії 19 липня повідомили, що росія надалі прагне повністю захопити Донецьку область. Для свого наступу на Донбасі окупанти продовжують задіювати номінально шість окремих армій.
- Прогнозується, що оперативний темп та швидкість просування військ агресора, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення.
- У Генштабі ЗСУ зранку 19 липня повідомили про ситуацію на фронті. На Донбасі російські окупанти продовжили поливати вогнем наших захисників.
- Зокрема, на Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам'янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар'ївка.
- Окрім того, поблизу Верхньокам'янського окупанти завдали авіаудару. росіяни вели штурмові дії поблизу Спірного, але успіху не мали та відійшли. У Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагається вести наступ в напрямку Григорівки, де бойові дії тривають досі.
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